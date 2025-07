Wicked llega al streaming con Ariana Grande y Cynthia Erivo: dónde se puede ver

La exitosa película Wicked, protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, e inspirada en el reconocido musical de Broadway, llega este viernes 11 de julio a la plataforma HBO Max. Quienes no la hayan visto o aquellos que volverla a ver podrán hacerlo a través del streaming.

Cabe destacar que el film ya se encontraba disponible para alquilar en Flow, el servicio de entretenimiento de Telecom Argentina (anteriormente Cablevisión), y en Apple TV+. Pero en esta incorporación a HBO Max, los suscriptores de la plataforma podrán verlo sin ningún pago extra.

Tráiler Oficial de la exitosa película Wicked

Un dato no menor es que, desde su estreno, la exitosa película logró una recaudación global de más de 600 millones de dólares, con lo que superó a Mamma Mia!, que tenía el récord desde 2008.

La misma está inspirada en la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, escrita por Gregory Maguire en 1995. Esta historia funciona como una precuela y una reinterpretación de El Mago de Oz, pero desde el punto de vista de la bruja malvada del oeste, llamada Elphaba.

La trama se centra en la compleja relación entre Elphaba y Glinda, la bruja buena, desde que se conocen como jóvenes estudiantes en la universidad de Shiz. A lo largo de la historia, ambas atraviesan momentos de rivalidad, amistad, amor y dolor, mientras enfrentan caminos muy distintos. Elphaba es incomprendida por su apariencia y sus ideas, es marcada por la sociedad como “la mala”, mientras Glinda se convierte en un símbolo de perfección pública. La historia cuestiona la idea de qué es bueno y qué es malo, y pone sobre la mesa cómo impacta el poder y los prejuicios en las relaciones.

Elphaba en Wicked sería la Burja Mala del Oeste en el Mago de Oz (Foto: Captura Tráiler oficial)

A raíz del gran recibimiento que el film tuvo, su secuela, Wicked: para siempre, tiene programado su estreno en los cines en el mes de noviembre. La nueva trama se centrará en que Elphaba está escondida en los bosques de Oz, desde donde lucha por los derechos de los Animales oprimidos y busca revelar la verdad sobre el Mago.

Tráiler oficial de la película "Malvada por siempre"

Mientras tanto, Glinda disfruta de la fama y el lujo en Ciudad Esmeralda; sin embargo, se ve cada vez más conflictuada entre su rol público y los recuerdos de su amistad con Elphaba. A medida que planea su boda con el Príncipe Fiyero, sus intentos de reconciliar a Elphaba con el Mago fracasan, lo que intensifica aún más el conflicto. Finalmente, ambas deberán reencontrarse para poder transformar su destino y el de todo Oz.