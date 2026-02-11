Coquín Rock 2026: la grilla completa con los horarios del festival

El Cosquín Rock 2026 es uno de los festivales de música más importantes de la Argentina que se lleva a cabo en el Aeródromo Santa María de Punilla en la ciudad cordobesa. Este 2026, se lleva a cabo entre el sábado 14 y domingo 15 de febrero y, como cada año, promete dos días enteros de música nacional e internacional. De cara a este fin de semana, muchos se preguntan cómo es la grilla completa de artistas y sus horarios.

Cosquín Rock

Este año pasarán por sus distintos escenarios artistas y bandas de gran calibre de la industria musical nacional y otros reconocidos a nivel mundial. Entre ellos se destacan Abel Pintos, Airbag, Divididos, Las Pelotas, Fito Páez, La Vela Puerca, Ciro y Los Persas, Lali y Trueno, entre otros. En tanto, entre los artistas internacionales que participan de esta edición están Franz Ferdinand y Morat.

El sitio oficial del festival ofrece la posibilidad de armar una grilla con los artistas que se presentan este año a cada asistente. De esta forma, podrán ver de forma más organizada los horarios y los escenarios en que tocan sus bandas y artistas favoritos para poder asistir a todos los shows que desean. Una vez armada, la tabla se puede descargar en formato de PDF.

La grilla completa del Cosquín Rock 2026 este 14 de febrero

Lali Espósito se presenta en el primer día del Cosquín Rock 2026 Pilar Camacho

A continuación, estos son los artistas que se presentan el primer día del Cosquín Rock 2026 en los escenarios principales con sus horarios:

Horario Escenario Norte Escenario Sur Escenario Montaña Escenario Boomerang 14:10 Microtul 14:15 Chechi de Marcos 14:30 Kill Flora Fantasmagoría 14:50 1915 15:00 Ryan 15:20 Eruca Sativa La Mississippi 15:40 Un Muerto Más 15:50 Bersuit Vergarabat 16:30 El Zar Emi Girl Ultra 17:10 Marilina Bertoldi 17:20 Hermanos Gutiérrez 17:50 Turf Cruzando el Charco 18:20 Indios 18:40 El Kuelgue 19:20 Estelares 19:30 Dillom 19:40 Ciro y los Persas 20:40 Cuarteto de Nos Abel Pintos 21:20 Babasónicos 21:40 La Vela Puerca 21:50 La Franela 22:40 Franz Ferdinand 23:10 Coti 23:20 Lali Las Pelotas 00:00 The Chemical Brothers (DJ Set) 00:30 Amigo de Artistas 00:40 Caligaris Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros 02:00 Victoria Whynot

Babasónicos es una de las bandas que estarán el 14 de febrero en el Cosquín Rock 2026 Gentileza

Es tanto, estos son los artistas que se presentan en los escenarios temáticos durante el sábado 14 de febrero:

Horario La Casita del Blues <b>La Plaza Electronic Stage</b> Escenario Sorpresa 14:15 Golo´s Band 15:05 Los Mentidores 15:50 Falsed 15:55 Las Witches 16:00 Claudio Ricci 16:50 Le Dracs 17:00 Valentin Huedo B2B Bruz 17:45 Perro Suizo 18:40 Misty Soul Choir Sorpresa 19:00 Lehar B2B Santiago García 19:35 Tango & Roll 20:30 Wayra Iglesias 21:00 Sorä 21:25 Los Espíritus 22:20 Sorpresa 22:30 Piti Fernández Arkadyan 23:35 Les Diabolettes

La grilla completa del Cosquín Rock este 15 de febrero

Fito Páez es una de las estrellas que se destacan en el segundo día del Cosquín Rock 2026 Pilar Camacho

En tanto, estos son los horarios del domingo 15 de febrero, segundo y último día del festival:

Horario Escenario Norte Escenario Sur Escenario Montaña Escenario Paraguay 14:20 Ainda Wanda Jael 14:30 Sofi Mora Renzo Leali 15:00 Beats Modernos 15:10 Kapanga T&K 15:20 Blair 15:50 Gustavo Cordera 16:10 Malandro 16:25 Pappo x Juanse 16:30 Gauchito Club 17:00 Los Pericos 17:20 Gauchos of the Pampa 17:45 El Plan de la Mariposa 17:50 Bandalos Chinos 18:20 Devendra Banhart 18:30 Silvestre y La Naranja 19:10 Fito Páez 19:30 Dum Chica 19:40 Divididos 20:20 Morat 20:30 Marky Ramone 20:55 Airbag 21:30 Trueno 21:35 David Ellefson 22:20 Las Pastillas del Abuelo 22:35 CTM 23:00 YSY A 23:10 Guasones 23:35 Six Sex 00:00 Peces Raros 00:20 Caras Extrañas 00:45 El Club de la Serpiente 00:50 Louta 01:00 Mariano Mellino 02:00 Franky Wah

Morat es una de las bandas internacionales que dan el presente en el Cosquín Rock 2026 Prensa Morat

Por su parte, así es la grilla de los escenarios temáticos este domingo:

Horario La Casita del Blues La Plaza Electronic Stage Escenario Sorpresa 14:15 Rosy Gomez 15:05 Labios de Sal 15:50 Golden Floyd 15:55 Rudy 16:00 Lourdes Lourdes 16:50 Bulldozer Blues Band 17:00 Glauco di Mambro 17:10 Sorpresa 17:45 Cordelia’s Blues 18:00 Brigado Crew 18:40 Grasshopper’s 19:30 Deer Jade 19:35 Gisa Londero & Toyo Bagoso 20:40 Crystal Thomas & Luca Giordano 21:00 Franky Wah 21:45 Nina Portela 22:20 Agarrate Catalina 22:30 Kölsch 22:40 Xime Monzón 23:35 Loretta Sorbello 00:00 Matias Tanzmann

Cómo ver en vivo en Cosquín Rock 2026

Para quienes no puedan asistir al Cosquín Rock este año, está la posibilidad de seguir cada uno de sus shows por streaming. La plataforma Disney + se encarga de la transmisión de cada una de las presentaciones en los distintos escenarios del festival.

Disney+ transmite los shows de Cosquín Rock 2026 en vivo Disney+

Durante ambas jornadas, a partir de las 14.30 los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar del festival en vivo con acceso a una programación completa que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales. Se podrán ver los shows que se desarrollarán en los escenarios Montaña, Sur y Norte, y cada espectador podrá elegir entre las distintas presentaciones en simultáneo para disfrutar de sus músicos favoritos. Además, desde las 18.30, y durante los dos días del Cosquín Rock 2026, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino acompañarán la cobertura con información destacada del evento y entrevistas exclusivas con los artistas. Todo este contenido, estará disponible en la plataforma hasta el 16 de febrero inclusive.

Junto a la transmisión por streaming, los shows del escenario Montaña también se emitirán por Star Channel de 14.30 a 19.30 ambos días.