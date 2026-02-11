Coquín Rock 2026: la grilla completa con los horarios del festival

Este año se lleva a cabo entre el 14 y 15 de febrero y cuenta con artistas como Abel Pintos, Airbag, Divididos, Fito Páez, Lali, entre otros
El Cosquín Rock 2026 es uno de los festivales de música más importantes de la Argentina que se lleva a cabo en el Aeródromo Santa María de Punilla en la ciudad cordobesa. Este 2026, se lleva a cabo entre el sábado 14 y domingo 15 de febrero y, como cada año, promete dos días enteros de música nacional e internacional. De cara a este fin de semana, muchos se preguntan cómo es la grilla completa de artistas y sus horarios.
Este año pasarán por sus distintos escenarios artistas y bandas de gran calibre de la industria musical nacional y otros reconocidos a nivel mundial. Entre ellos se destacan Abel Pintos, Airbag, Divididos, Las Pelotas, Fito Páez, La Vela Puerca, Ciro y Los Persas, Lali y Trueno, entre otros. En tanto, entre los artistas internacionales que participan de esta edición están Franz Ferdinand y Morat.
El sitio oficial del festival ofrece la posibilidad de armar una grilla con los artistas que se presentan este año a cada asistente. De esta forma, podrán ver de forma más organizada los horarios y los escenarios en que tocan sus bandas y artistas favoritos para poder asistir a todos los shows que desean. Una vez armada, la tabla se puede descargar en formato de PDF.
La grilla completa del Cosquín Rock 2026 este 14 de febrero
A continuación, estos son los artistas que se presentan el primer día del Cosquín Rock 2026 en los escenarios principales con sus horarios:
|Horario
|Escenario Norte
|Escenario Sur
|Escenario Montaña
|Escenario Boomerang
14:10
Microtul
14:15
Chechi de Marcos
14:30
Kill Flora
Fantasmagoría
14:50
1915
15:00
Ryan
15:20
Eruca Sativa
La Mississippi
15:40
Un Muerto Más
15:50
Bersuit Vergarabat
16:30
El Zar
Emi
Girl Ultra
17:10
Marilina Bertoldi
17:20
Hermanos Gutiérrez
17:50
Turf
Cruzando el Charco
18:20
Indios
18:40
El Kuelgue
19:20
Estelares
19:30
Dillom
19:40
Ciro y los Persas
20:40
Cuarteto de Nos
Abel Pintos
21:20
Babasónicos
21:40
La Vela Puerca
21:50
La Franela
22:40
Franz Ferdinand
23:10
Coti
23:20
Lali
Las Pelotas
00:00
The Chemical Brothers (DJ Set)
00:30
Amigo de Artistas
00:40
Caligaris
Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros
02:00
Victoria Whynot
Es tanto, estos son los artistas que se presentan en los escenarios temáticos durante el sábado 14 de febrero:
|Horario
|La Casita del Blues
|<b>La Plaza Electronic Stage</b>
|Escenario Sorpresa
14:15
Golo´s Band
15:05
Los Mentidores
15:50
Falsed
15:55
Las Witches
16:00
Claudio Ricci
16:50
Le Dracs
17:00
Valentin Huedo B2B Bruz
17:45
Perro Suizo
18:40
Misty Soul Choir
Sorpresa
19:00
Lehar B2B Santiago García
19:35
Tango & Roll
20:30
Wayra Iglesias
21:00
Sorä
21:25
Los Espíritus
22:20
Sorpresa
22:30
Piti Fernández
Arkadyan
23:35
Les Diabolettes
La grilla completa del Cosquín Rock este 15 de febrero
En tanto, estos son los horarios del domingo 15 de febrero, segundo y último día del festival:
|Horario
|Escenario Norte
|Escenario Sur
|Escenario Montaña
|Escenario Paraguay
14:20
Ainda
Wanda Jael
14:30
Sofi Mora
Renzo Leali
15:00
Beats Modernos
15:10
Kapanga
T&K
15:20
Blair
15:50
Gustavo Cordera
16:10
Malandro
16:25
Pappo x Juanse
16:30
Gauchito Club
17:00
Los Pericos
17:20
Gauchos of the Pampa
17:45
El Plan de la Mariposa
17:50
Bandalos Chinos
18:20
Devendra Banhart
18:30
Silvestre y La Naranja
19:10
Fito Páez
19:30
Dum Chica
19:40
Divididos
20:20
Morat
20:30
Marky Ramone
20:55
Airbag
21:30
Trueno
21:35
David Ellefson
22:20
Las Pastillas del Abuelo
22:35
CTM
23:00
YSY A
23:10
Guasones
23:35
Six Sex
00:00
Peces Raros
00:20
Caras Extrañas
00:45
El Club de la Serpiente
00:50
Louta
01:00
Mariano Mellino
02:00
Franky Wah
Por su parte, así es la grilla de los escenarios temáticos este domingo:
|Horario
|La Casita del Blues
|La Plaza Electronic Stage
|Escenario Sorpresa
14:15
Rosy Gomez
15:05
Labios de Sal
15:50
Golden Floyd
15:55
Rudy
16:00
Lourdes Lourdes
16:50
Bulldozer Blues Band
17:00
Glauco di Mambro
17:10
Sorpresa
17:45
Cordelia’s Blues
18:00
Brigado Crew
18:40
Grasshopper’s
19:30
Deer Jade
19:35
Gisa Londero & Toyo Bagoso
20:40
Crystal Thomas & Luca Giordano
21:00
Franky Wah
21:45
Nina Portela
22:20
Agarrate Catalina
22:30
Kölsch
22:40
Xime Monzón
23:35
Loretta Sorbello
00:00
Matias Tanzmann
Cómo ver en vivo en Cosquín Rock 2026
Para quienes no puedan asistir al Cosquín Rock este año, está la posibilidad de seguir cada uno de sus shows por streaming. La plataforma Disney + se encarga de la transmisión de cada una de las presentaciones en los distintos escenarios del festival.
Durante ambas jornadas, a partir de las 14.30 los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar del festival en vivo con acceso a una programación completa que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales. Se podrán ver los shows que se desarrollarán en los escenarios Montaña, Sur y Norte, y cada espectador podrá elegir entre las distintas presentaciones en simultáneo para disfrutar de sus músicos favoritos. Además, desde las 18.30, y durante los dos días del Cosquín Rock 2026, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino acompañarán la cobertura con información destacada del evento y entrevistas exclusivas con los artistas. Todo este contenido, estará disponible en la plataforma hasta el 16 de febrero inclusive.
Junto a la transmisión por streaming, los shows del escenario Montaña también se emitirán por Star Channel de 14.30 a 19.30 ambos días.
