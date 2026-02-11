Llega el festival ideal para disfrutar el fin de semana largo de Carnaval en familia: tocan Luck Ra y Abel Pintos

Entre el 12 y el 16 de febrero se lleva a cabo la edición n° 41 de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, Entre Ríos. Se trata de la celebración más importante de la región, ideal para disfrutar el fin de semana largo en familia. Además de la posibilidad de conocer el trabajo de cientos de artesanos de todo el país y países vecinos, habrá shows en vivo de Luck Ra, Abel Pintos, La K’onga y La Berisso en el Escenario Mayor “Ramón Cabrera”.

Grilla completa de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

Además de los artistas ya mencionados, el evento contará con la participación de varios artistas locales. A continuación, esta es la grilla completa de cada uno de los días de la Fiesta Nacional de la Artesanía:

Jueves 12 de febrero : tras el Acto de Apertura y la Banda de la Policía, se presentarán Dúo Aura, Los Concepcioneros, Andrea Morel y Los Musiqueros Entrerrianos.

: tras el Acto de Apertura y la Banda de la Policía, se presentarán Dúo Aura, Los Concepcioneros, Andrea Morel y Los Musiqueros Entrerrianos. Viernes 13 de febrero : se presentarán con Pica de Seis, Marbel, Pobres Ricos y Rompiendo Espejos, en la previa a La Beriso .

: se presentarán con Pica de Seis, Marbel, Pobres Ricos y Rompiendo Espejos, en la previa a . Sábado 14 : La movida tropical contará con Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala y Luciano Creiner, antes del cierre de Luck Ra .

: La movida tropical contará con Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala y Luciano Creiner, antes del cierre de . Domingo 15 de febrero : Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu y Tomi Jackson antecederán la presentación de Abel Pintos .

: Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu y Tomi Jackson antecederán la presentación de . Lunes 16 de febrero: El cierre estará a cargo de Pablo & Mariela, Costa Azul, Pitu Otero y La Big Band, junto a La K’onga.

El precio de las entradas de la Fiesta Nacional de la Artesanía

La entrada de la noche inaugural es libre y gratuita. En tanto, el resto de los días se cobra por el ingreso, que varía según su ubicación, que puede ser general o platea. Para los residentes de Colón, se aplica un 50% de descuento en el valor de los tickets, beneficio que se extenderá durante todo el desarrollo de la fiesta. En tanto, el Banco de Entre Ríos ofrece la posibilidad de adquirir las entradas generales en 6 cuotas sin interés.

Estos son los valores de las entradas generales, palcos y para los colonenses:

<b>Día</b> <b>Artista Principal</b> <b>Entrada General</b> Residentes (Colonenses) Plateas (desde/hasta) Jueves 12 de febrero Los Musiqueros Entrerrianos Gratis Gratis $10.000 - $20.000 Viernes 13 de febrero La Beriso $40.000 $20.000 $20.000 - $30.000 Sábado 14 de febrero Luck Ra $50.000 $25.000 $30.000 - $50.000 Domingo 15 de febrero Abel Pintos $50.000 $25.000 $30.000 - $50.000 Lunes 16 de febrero La K’onga $50.000 $25.000 $30.000 - $50.000

Cómo comprar las entradas de la Fiesta Nacional de la Artesanía

Desde el pasado 8 de febrero, se pueden conseguir las entradas en el predio del Parque Quirós (Ruta 135) de forma presencial. Se puede pagar en efectivo o con tarjeta en la taquilla.

En tanto, aún sigue disponible la adquisición de tickets del festival de forma online por medio del sitio 1000tickets. En el caso de los residentes, tienen prioridad para conseguir sus tickets y puede pedir su lugar al escribir por WhatsApp a +54 9 3518 35-4784 o +54 9 3513 24-854 de lunes a viernes, entre las 8 y las 16.

A continuación, el paso a paso para comprar las entradas generales para no residentes:

1 Iniciar sesión o registrarse

Dirigirse al sitio oficial de la ticketera y, antes de iniciar la compra, se recomienda iniciar sesión. En caso de no tener una cuenta, se debe registrar con email, DNI y datos personales.

2 Selecciona noche y tipo de entrada

Buscar el evento “Fiesta Nacional de la Artesanía Colón 2026” para la fecha que se quiera ir. Luego, indicar el tipo de entrada, que puede ser general o platea, y la cantidad.

3 Hacer el pago

Se puede pagar con tarjeta, transferencia o Mercado Pago; la compra se verifica con código SMS. Una vez hecha la adquisición, llegará la confirmación por mail. Las entradas se pueden descargar en PDF o usar el código QR en app/email. En el día del show, presentarlo en la puerta.