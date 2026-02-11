Morat en el Movistar Arena: la fecha del show y cómo sacar las entradas

Morat tocará en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 24 de septiembre. La banda colombiana con éxitos como “Cuando Nadie Ve”, “Besos En Guerra” y “No Se Va” volverá a la Argentina en el marco de “Ya Es Mañana World Tour”, la gira más ambiciosa de su carrera. Hoy, miércoles 11 de febrero, salió la preventa de las entradas, que se agotaron rápidamente; mañana es la venta general.

Morat informó su nueva fecha en nuestro país a través de sus redes sociales junto a imágenes de las diferentes veces que tocaron aquí. "Argentina, ¿para qué recordar, si se puede revivir?“, decía la descripción del posteo de Instagram.

La agrupación tuvo un año inigualable en su trayectoria marcada por giras récord y sold outs: en 2025 recibió su primer Latin Grammy por el álbum Ya Es Mañana y está confirmada para tocar en Coachella, uno de los festivales más reconocidos de Estados Unidos. Este fin de semana se presentará en el Cosquín Rock 2026 como una de las bandas internacionales más destacadas.

Con esta nueva gira, Morat promete un espectáculo que marca una nueva era artística. La propuesta combina una puesta en escena inmersiva, narrativa visual y la emoción de canciones que muchos consideran himnos.

Cómo sacar las entradas del show de Morat en el Movistar Arena

La venta de las entradas inició este miércoles 11 de febrero a las 10 y se agotó en cuestión de minutos. Se trataba de la preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia con tarjeta Visa. La venta general para el resto de los medios de pago es este jueves 12 a partir de las 10.

Los tickets se pueden conseguir de forma online a través del sitio oficial del Movistar Arena. Los precios cuestan desde $70.000; igualmente, hay que tomar en cuenta que pueden salir más caras por el recargo por el servicio de la ticketera.

A continuación, el paso a paso para sacar las entradas de Morat en el Movistar Arena:

1 Dirigirse al sitio del Movistar Arena

Ingresar a la página oficial del Movistar Arena con usuario y contraseña. Si no se tiene una cuenta, es necesario registrarse.

2 Seleccionar el evento

Buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas, como es el show de Morat.

3 Elegir la fecha

Seleccionar la fecha del concierto, que en este caso solo está disponible el show del 24 de septiembre, y hacer click en “Comprar entradas” o el botón equivalente.

4 Seleccionar la cantidad de entradas y la ubicación

Elegir la ubicación o sector que se prefiera dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indicar la cantidad de entradas que se desea ―que tiene un máximo de seis tickets por transacción― y continuar hacia el pago.

5 Pagar

Completar los datos personales y el método de pago, que se suelen aceptar tarjetas de crédito y débito.

Por último, confirmar la compra, que se reafirmará con un mail del Movistar Arena. Luego, por correo electrónico llegarán las entradas en formato electrónico para descarga o impresión.