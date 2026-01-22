Carnaval de los Tekis 2026: bandas, precios y cómo sacar las entradas

Cada vez falta menos para la edición 2026 del Carnaval de Los Tekis, la banda de folklore-fusión originaria de la provincia de Jujuy. Hace años organizan un evento donde reúnen varias bandas y artistas nacionales populares para celebrar esta festividad. En ese sentido, muchos se preguntan sobre los precios de las entradas y cómo sacarlas.

Este año se hace en Ciudad Cultural, que se encuentra en Alto Padilla, San Salvador de Jujuy. Hay cuatro fechas confirmadas para este festival: 13, 14, 15 y 16 de febrero. De esa forma, coincide con el fin de semana largo de cuatro días de Carnaval.

¿Cuáles son las bandas y artistas que participan del Carnaval de Los Tekis 2026?

Ya están confirmados los artistas que participarán este año del festival que organizan Los Tekis. Además de la banda jujeña, pasarán por el escenario Luck Ra, Luciano Pereyra, Kapanga, El Chaqueño Palavecino, Q’Lokura, Los Nocheros, entre otros.

La grilla completa del Carnaval de los Tekis 2026 Sitio oficial de Los Tekis

A continuación, la grilla completa del Carnaval de Los Tekis 2026 y el cronograma de cada noche:

Fecha Artistas y bandas confirmadas Viernes 13 de febrero Los Tekis, Luck Ra, Los Nocheros, Carafea, Coroico, Ángelo Aranda, Los Melli y DJ’s invitados Sábado 14 de febrero Los Tekis, Luciano Pereyra, Kapanga, Franco Barrionuevo, Coroico, Willy Campero, Los de Jujuy y DJ’s invitados Domingo 15 de febrero Los Tekis, Desakta2, Lázaro Caballero, Los Nombradores del Alba, Coroico, Tunay, Llokallas y DJ’s invitados Lunes 16 de febrero Los Tekis, El Chaqueño Palavecino, Q’Lokura, La Pepa Brizuela, Los Tabaleros, Coroico, Diableros y DJ’s invitados

Los precios de las entradas del Carnaval de Los Tekis 2026

De acuerdo al sitio oficial de Los Tekis, los precios de las entradas varían según la tanda de venta. Cada una de ellas cuenta con una determinada cantidad de entradas, que tienen un valor. Una vez terminado el tramo, se pasa al siguiente, cuyo precio aumenta, hasta que se agoten las entradas. Por lo tanto, quienes adquieran sus tickets con anticipación, podrán conseguirlas a menor precio.

Al observar el Paseshow ―la página web a cargo de la venta de las entradas―, señala que estos son los precios de las entradas disponibles para cada día del festival por el momento:

Entrada general tramo 2° para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero: $45.000

Entrada general tramo 3° para el lunes 16 de febrero: $55.000

Por otro lado, está la posibilidad de conseguir el “abono carnavelero”. Es una novedad para esta edición que permite disfrutar de las cuatro noches del festival al precio de tres. De esa forma, es posible ingresar a todos los días del Carnaval de Los Tekis con un solo QR. La porción general está a $120.000.

Carnaval de Los Tekis 2026

En tanto, también están disponibles los tickets para el sector “No Somos Nada”, un espacio exclusivo dentro del evento que ofrece barras exclusivas, baños propios, entrada diferenciada sin filas largas y una ambientación especial para mayor comodidad. En su primer tramo, cuesta $150.000. No requiere la compra de una entrada general para acceder a este sector preferencial.

Cabe aclarar que a estos precios no se incluyen el recargo por el servicio de la ticketera ni los costos financieros. Por lo tanto, el costo total puede ser más caro.

Los menores de seis años no abonan entrada. En cuanto a las personas con discapacidad, pueden ingresar al evento de forma gratuita si presentan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) por orden de llegada hasta que se complete el cupo disponible, sin reserva previa.

Cómo comprar las entradas del Carnaval de Los Tekis 2026

Es posible comprar las entradas del Carnaval de Los Tekis 2026 tanto de forma presencial como online. En el primer caso, hay varios puntos de venta a lo largo del país, que admiten el pago con Pago Fácil, Visa, Mastercard, Mercado Pago y MODO. A continuación, estos son los sitios físicos en donde se pueden comprar los tickets:

Jujuy

E y M: Belgrano 969 – Local 17, Local Pago Fácil.

Las Vicuñas 587: Local 7 – Barrio Chijra, San Salvador de Jujuy.

Córdoba

Patio Olmos: Segundo Piso – Local 346.

San Luis

Ayacucho 985: Esquina San Martín.

Santiago del Estero

Av. Belgrano sud 3375: Local Pago Fácil.

San Juan

Boulevard Sarmiento 412: Local Pago Fácil.

Tucumán

La Rockeria: Buenos Aires 39 – Local 6.

Salta

Alvarado 690.

Atipiko: Zuviría 408.

Todo lo que hay que saber para sacar las entradas del Carnaval de Los Tekis 2026

Por otro lado, las entradas se pueden comprar de forma online a través del sitio Paseshow. Estos son los pasos a seguir para adquirir los tickets por este medio:

1 Ingresar a Paseshow

Para poder realizar tu compra, hace falta registrarse como usuario en la página web. Si ya se tiene una cuenta, solo hay que iniciar sesión.

2 Seleccionar las entradas

Elegir el evento al cual se quiere asistir, el sector, la función y la cantidad de entradas.

3 Hacer el pago

Por último, ingresar los datos personales y elegir el método de pago. Una vez finalizada la compra, llegará a la casilla de correo electrónico del usuario un mail de confirmación.