Dónde ver The Paper: fecha de estreno y todo lo que se sabe del spin-off de The Office

NBC confirmó que The Paper, el esperado spin-off de The Office, se estrenará el próximo 4 de septiembre en su plataforma de streaming Peacock. Ese día se lanzarán los primeros cuatro episodios y, posteriormente, se sumará un nuevo capítulo cada jueves hasta el final de la primera temporada, previsto para el 25 de septiembre. Aunque en Argentina la fecha de estreno aún no está confirmada, se estima que llegará a mediados de septiembre y se podrá ver a través de HBO Max.

La serie, que mantiene el formato de falso documental que hizo famosa a la sitcom original, traslada la acción de una oficina de papel a la redacción de un diario en decadencia en los Estados Unidos. En el tráiler que volvió locos a todos los fans, el público pudo conocer a Ned Sampson (quien es interpretado por Domhnall Gleeson), un ambicioso periodista que asume el rol de editor en jefe del ficticio diario Toledo Truth Teller. Con grandes ideas para revitalizar la publicación, Ned se enfrenta a recortes presupuestarios y a la tarea de motivar a un equipo tan diverso como caótico a crear contenido de calidad.

The Paper

La redacción comparte edificio con una empresa de venta de papel higiénico, y entre los diálogos iniciales ya se deja ver el tono humorístico de los personajes. “¿Cuántos de ustedes escribieron alguna vez para un diario?”, pregunta Ned a sus nuevos empleados, quienes se muestran confundidos y confiesan que solo saben escribir textos para el colegio o que siempre se basaron en otras notas ya escritas por grandes plumas previamente, por lo que desconocen cómo es el trato con fuentes y el armado de artículos.

Trailer oficial de The Paper

El reparto está encabezado por Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñez, este último recordado por su papel en The Office. Además, habrá participaciones especiales de Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

The Paper es una creación de Greg Daniels (The Office) y Michael Koman (Nathan for You), quienes actuaron como showrunners, guionistas y productores ejecutivos. También participaron como productores Ricky Gervais y Stephen Merchant, creadores de la versión británica de The Office, junto a Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas. Según Lisa Katz, presidenta de contenidos de NBCU Entertainment, la serie presenta “un nuevo elenco de personajes, en un entorno fresco y propicio para la narración cómica: un periódico”.

The Paper es el spin-off de la reconocida sitcom The Office (Foto: Redes Sociales)

Por su parte, Greg Daniels adelantó que “la historia se centra en un histórico periódico moribundo del Medio Oeste, que un editor intenta revivir con periodistas voluntarios”, lo que permitirá explorar comedia y crítica social a los medios de comunicación con el característico estilo de The Office.

Aunque The Paper contará con un elenco completamente nuevo, los creadores no descartan la aparición de actores de la serie original, algo que alimenta la expectativa de los seguidores. La producción busca repetir la fórmula que convirtió a The Office en un fenómeno televisivo desde su estreno en 2005, esta vez llevando la sátira y el absurdo al mundo del periodismo local.