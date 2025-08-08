The Paper: así es el trailer de la nueva serie del universo The Office que transcurre en un diario en crisis

Los fanáticos de The Office tienen una nueva serie para esperar con ansias. Se trata de The Paper, el spin-off de la popular sitcom que en los Estados Unidos protagonizaron Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer y B. J. Novak.

Esta nueva ficción con formato de falso documental contará las historias del personal de un diario en decadencia en el Medio Oeste estadounidense. El estreno en la Argentina aún no tiene fecha definida, pero se estima que será a comienzos de septiembre y sí se sabe que podrá verse a través de la plataforma de HBO Max.

En el trailer se puede ver a un ambicioso periodista llamado Ned Sampson (Domhnall Gleeson), quien se une al Toledo Truth Teller como editor en jefe, con grandes ideas sobre cómo revitalizar el periódico, que comparte espacio de oficinas con una empresa dedicada a la venta de papel higiénico.

El hombre debe luchar contra los recortes presupuestarios y motivar a un grupo heterogéneo de empleados interpretados por Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñez. Entre los actores invitados se encuentran Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

“¿Cuántos de ustedes escribieron alguna vez para un diario?“, pregunta Ned a sus futuros periodistas estrella, que antes dependían de titulares sensacionalistas y artículos preescritos con licencia de Associated Press para completar las hojas del mismo. ”Escribí un artículo en el colegio", responde uno de los empleados, marcando el tono de comedia que se podrá ver.

Con el tono de un falso documental, la adaptación estadounidense de The Office se convirtió en un clásico de las sitcom en el nuevo milenio

The Paper es una creación conjunta de Greg Daniels (de The Office) y Michael Koman (de Nathan for You). Ambos también ejercen de showrunners, productores ejecutivos y guionistas. Otros productores ejecutivos son el creador original de The Office, Ricky Gervais junto a Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas. La serie es una producción de Universal Television, una división de Universal Studio Group.

“Esta nueva serie presenta un nuevo elenco de personajes, en un entorno fresco y propicio para la narración cómica: un periódico”, adelantó hace unas semanas Lisa Katz, presidente de contenidos de NBCU Entertainment.

En aquel entonces, el director Greg Daniels adelantó que “la historia se centra en un histórico periódico moribundo del medio oeste norteamericano, que un editor intenta revivir con periodistas voluntarios”. Esa decisión, dijo, le permite a los guionistas “explorar la comedia y llevar la crítica hacia temas sociales y políticos”.

Al igual que como ocurría en The Office, esta adaptación contará con un amplio elenco, en el que todos los intérpretes involucrados personificarán a distintos empleados de la redacción periodística sobre la que girará la ficción.

Domhnall Gleeson

Entre los elegidos, Gleeson es un conocido actor, principalmente famoso por haber interpretado al General Hux en la última trilogía de Star Wars y por trabajar en Cuestión de tiempo, una comedia romántica que lideró junto a Rachel McAdams. Con respecto de Sabrina Impacciatore, su rol más conocido fue en la segunda temporada de The White Lotus, donde compuso a Valentina, la gerente del hotel en el que transcurría la trama.

Sabrina Impacciatore Ilze Kitshoff - DAY18_00074 DAY18_00074

La versión estadounidense de The Office, que debutó en 2005, marcó un antes y un después en la carrera del elenco protagonista. Si bien los creadores aseguraron que esta versión contará con un cast completamente nuevo, la posibilidad de contar en la nueva ficción con la aparición de viejos conocidos es muy concreta y eso es algo que entusiasma mucho a los fanáticos de la sitcom original.