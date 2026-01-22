Dónde ver “Una batalla tras otra”, nominada a los Oscar 2026

Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció todos los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar, cuya entrega está prevista para el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood con la conducción del comediante Conan O’Brien por segunda vez consecutiva. En esta ocasión, la película Una batalla tras otra (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson, consiguió 13 nominaciones, por lo que muchos fans quedaron expectantes por descubrir dónde ver este filme.

Luego de tres meses desde lo que fue el estreno de Una batalla tras otra en cines de todo el mundo, la plataforma de streaming HBO Max anunció la llegada de la película a su catálogo. Desde entonces, todas los usuarios de la misma pueden mirar una y otra vez al segundo filme más nominado en los Premios Oscar 2026.

Una batalla tras otra llegó al mundo del streaming hace poco más de un mes HBO Max

La sinopsis de Una batalla tras otra expresa: “Un exrevolucionario vive oculto junto con su hija, pero cuando esta desaparece, deberá hallarla mientras ambos lidian con las secuelas de su pasado”.

En cuanto al elenco, lo conformaron: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti, tal y como reveló el propio HBO Max.

Una batalla tras otra volvió a juntar a Leonardo DiCaprio con Benicio del Toro

Dónde más se puede ver Una batalla tras otra

Además de HBO Max, hay otras dos plataformas que cuentan con Una batalla tras otra, aunque en ambos casos solo se encuentra disponible para alquilarla por un período de tiempo determinado.

En primer lugar aparece Apple TV, con un valor de U$S4,99. Por otro lado, la plataforma argentina Flow también posee los derechos y la ofrece a $690 por un lapso de 48 horas.

Precios de HBO Max para poder ver Una batalla tras otra

La plataforma de streaming HBO Max cuenta con tres planes distintos para que los usuarios opten por el más conveniente. En enero de 2026, los valores son los siguientes: