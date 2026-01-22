Oscar 2026: estas son las nominadas a mejor película
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood difundió este jueves los nominados para la entrega de los Oscar 2026, que tendrá lugar este 15 de marzo en Los Ángeles con la conducción de Conan O’Brien. El anuncio oficial estableció las producciones que compiten en las 23 categorías de la edición 98 del certamen.
¿Cuáles son las candidatas a mejor película de los Oscar?
La Academia seleccionó diez títulos para disputar el premio a mejor película en la próxima ceremonia. La lista oficial incluye:
- Bugonia
- F1: la película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Las películas más nominadas
La película Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, domina las candidaturas de este año. El filme alcanzó 16 nominaciones y lidera el conteo general. La obra Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, ocupa el segundo lugar con 13 menciones en total. Ambas producciones aparecen en los rubros de dirección, guion y actuación.
Todos los nominados a los Premios Oscar
Mejor dirección
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actriz protagónica
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
- Renate Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
- Delroy Lindo, Pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Un simple accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- La voz de Hind Rajab
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras del K-Pop
- Amélie et la Métaphysique des Tubes
- Zootopia 2
Mejor música original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor canción original
- “Dear Me”, Diane Warren: Relentless
- “Golden”, Las guerreras del K-Pop
- “I Lied To You”, Pecadores
- “Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi
- “Train Dreams”, Sueño de trenes
Mejor sonido
- F1: la película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejor edición
- F1: la película
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueño de trenes
Mejor documental
- Alabama: presos de sistema
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- All The Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Deux personnes échangeant de la salive
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor maquillaje y peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- La máquina: The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: fuego y cenizas
- Frankestein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y cenizas
- F1: la película
- Jurassic World: Renace
- A través del fuego
- Pecadores
Mejor diseño de producción
- Frankestein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
