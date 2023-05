Donna Summer: un documental bucea en la “doble vida” de la diva de la música disco y cuestiona las tristes declaraciones que la acecharon hasta el día de su muerte

escuchar

Repleto de material de archivo inédito y testimonios de todas las personas de su círculo cercano, el documental Love To Love You, Donna Summer muestra las luces y sombras de una de las artistas que modeló el siglo XX. Dirigida por su hija, Brooklyn Sudano, y el ganador del Oscar Roger Ross Williams, esta producción muestra las complejidades de la gran diva de la música disco y no le esquiva a sus páginas más oscuras, como los comentarios homoodiantes que la alejaron del público gay. “Como fan, creía que esta ‘primera dama del amor’ era una diosa sexy con una vida alocada, pero no: ella era una chica de iglesia”, le explicó uno de los realizadores a LA NACIÓN.

La película, que ya está disponible en la plataforma HBO Max, se centra en la figura de la cantante y compositora de éxitos como “She Works Hard for The Money” y “I Feel Love” pero también describe muy bien cómo el negocio de la música y de la fama fue cambiando a lo largo de las décadas. Summer siempre mantuvo su vida privada fuera de las revistas y esta producción es una rara oportunidad para descubrir a la compleja mujer detrás del mito. LA NACIÓN conversó con Sudano y Williams sobre los desafíos de un trabajo tan ambicioso.

-No es la primera vez que se toca la vida de tu madre: ella escribió Una autobiografía en 2003, Ordinary Girl: The Journey, y en Broadway tuvo su propio musical, Summer. ¿Qué la motivó a querer contar una vez más su historia?

BROOKLYN SUDANO: -Mi madre fue varias cosas. Muchos conocen su arte, pero también fue una mujer, una esposa y una madre; no hay una única manera de encapsular todas las dimensiones que estaban dentro suyo. Obviamente ella participó de su autobiografía, pero no fue necesariamente quien la escribió o editó, si entendés a lo que me refiero, y no creo que ella estuviera completamente lista para profundizar en algunas de las cosas que vivió. Así que pensé que era una oportunidad para que Roger, mi familia y yo hablemos de una manera muy honesta y sincera sobre su vida y su música, de la forma en que sólo nosotros podíamos hacerlo…

Brooklyn Sudano Prensa HBO Max

-El documental está lleno de material de archivo, tanto fotos como videos inéditos. ¿Cómo es que hay tanto material de una época en la que no era frecuente filmarse?

ROGER ROSS WILLIAMS: -Definitivamente fue un gran viaje. Toda mi vida he sido un gran fan de Donna Summer, pero hacer este documental me hizo dar cuenta que había mucho más que simplemente una diva de la música disco. El proceso de conocerla realmente tuvo muchas sorpresas porque aprendí cosas que jamás hubiese imaginado. Bucear en sus archivos personales fue un viaje que tomó años. La cantidad de cintas que ella filmó en su casa, en camarines, en situaciones cotidianas es increíble… Realmente, Donna era una directora amateur. Creo que si estuviera viva nos daría indicaciones, sugerencias. Como director fue un gran regalo encontrar este tesoro y tener a Brooklyn como brújula.

La reina de la música disco, en 1980 Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

-¿Fue difícil la selección de qué material incluir y qué material dejar afuera?

RRW: -Frente a tanto material, la decisión fue poner a Donna en el frente, que sólo se escuche la voz de los invitados pero nada de poner su cara en pantalla. Quisimos hacer un collage de material. Ella fue tan pionera e innovadora en tantos niveles y de tantas maneras que queríamos homenajearla así. Era una artista multifacética y con múltiples talentos, no solo cantaba sino que también componía. Fue la primera mujer negra en salir en MTV y la primera en ganar Premios Grammy en categorías Pop, Disco, R&B y Rock, le hizo un juicio a su discográfica cuando nadie creía que eso fuera posible, se impuso en un mundo muy masculino.

-¿Y cómo fue el proceso creativo detrás de la selección de canciones? Porque más de un fan se sentirá decepcionado al ver que faltan hits como This Time I Know It’s for Real, por ejemplo…

BS: -Fue el mayor desafío de todos. Mi madre tiene un opus tan amplio y tiene tantas canciones exitosas que tuvimos que empezar a ser muy criteriosos a la hora de elegir qué iba a sonar y qué no. Nunca quisimos hacer un documental lineal con la sucesión de los discos de Donna Summer, sino que quisimos mostrar su vida y su historia y poner las canciones al servicio de cómo avanzaba esa narrativa; creo que es nuestra manera de pedir disculpas a quienes esperaban que suene su tema favorito. Pero a cambio de eso, encontrarán una historia que nunca antes escucharon.

Donna Summer: un documental bucea en la “doble vida” de la diva de la música disco y cuestiona las tristes declaraciones que la acecharon en su lecho de muerte Prensa HBO Max

-En esa historia inédita de Donna Summer queda claro que había dos mujeres: la diva y la madre, la que se subía a los escenarios como una bomba sexual y la que vivía con su familia. ¿Qué descubrieron de esa dualidad?

BS: -Como yo estuve a su lado siempre, no terminaba de entender su fama ni su carácter de celebridad. Es decir, sabía que era intérprete y performer, pero ella encontró la manera de fusionar gran parte del entretenimiento y su creatividad con su familia, de una manera que ni mis hermanas ni yo lo notábamos. Creo que el recorrido que hice con este documental fue comprender ese gran esfuerzo para aunar vida profesional y familiar. Mis primeros recuerdos es estar de gira con ella, verla toda maquillada y lista para salir al escenario pero dándonos papeles y crayones para que pintáramos mientras ella actuaba. Los videos caseros muestran esta dualidad y sus esfuerzos por unir todo. Ese ejemplo lo adquirimos naturalmente y lo volvimos parte de quienes somos: nos enseñó a abrazar nuestros dones creativos y no dejar nuestra vida personal de lado, sino aprender de su legado y seguir los pasos de la familia, por así decirlo, en términos de su ejemplo. Pero eso es algo que descubrí de grande.

Donna Summer en 1979 Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

RRW: -Para mí esa dualidad me sorprendió. Como fan, yo creía que esta “primera dama del amor” era una diosa sexy, con una vida alocada, con orgías en la semana y fiestas locas. Pero no, ella era una chica de iglesia. Creo que Donna Summer nunca dejó de ser esa corista de capilla, siempre fue muy religiosa y siempre valoró a su familia por encima de todo. El último tercio de la película está dedicado a eso: a cómo encontró al amor verdadero en Bruce, como pudo formar la familia que siempre soñó y cómo trataban de tener un ritmo normal a pesar de todo. ¡Ella amaba las navidades familiares! Vimos tantos videos de esas celebraciones para hacer el documental… Ella registraba todo, cómo sus hijas abrían los regalos, lo que cantaban, la comida.

-Dentro de esos materiales, Brooklyn, hay muchos testimonios de tu padre y tus hermanas que son muy reveladores y crudos, ¿te costó convencerlos de que se sumen al proyecto? ¿Alguien puso alguna condición?

BS: -El proceso de este documental fue muy orgánico, muy pocas cosas las planeamos pero, sobre todo, fue consensuado por todos. Queríamos ser muy francas con nuestras experiencias, aunque fuesen negativas. Yo creo que nos abrimos tanto al hablar que eso nos fortaleció como familia porque tuvimos conversaciones que de otro modo no hubiesen aparecido. Yo quería que todos se sintieran cómodos y que pudiésemos entregar una mirada realista sobre nuestras vidas que sí o sí debía ser transparente. Estas conversaciones son difíciles y tal vez hasta dolorosas, pero son importantes y valiosas. Ojalá esto empodere e inspire a otras personas a hacer eso en sus propias vidas, por eso.

Love To Love You, Donna Summer ya puede disfrutarse en HBO Max

-Por último, el documental no evita hablar del suceso que opacó la última parte de la carrera de Donna Summer, cuando ella se mostró contraria a las parejas homosexuales cuando dijo que en la Biblia estaban Adán y Eva y no “Adán y Esteban”… ¿Querían tocar esa discusión o se vieron forzados a hacerlo?

RRW: -Eso fue algo que definió la carrera de Donna en vida. Y n o creo que nunca realmente se haya recuperado de ese golpe y te puedo asegurar que se lamentó de sus comentarios hasta el día de su muerte. Bruce lo dice en el documental: en el lecho seguía mal por el dolor que había causado . Y no era solo el público: muchos de sus amigos pertenecían a la comunidad LGBTQ+ y nunca se perdonó esos comentarios que afectaron a algunos de sus afectos más cercanos. Ella fue muy exitosa en Alemania, por ejemplo, en locales gays. Y sus palabras cayeron como una bomba. Al ver la película empezás a entender la complejidad de Donna que, como te conté, siempre fue una chica de iglesia. Ella fue abusada por un pastor, de hecho, pero la Iglesia fue la que la formó de pequeña y su historia es similar a la de otros grandes artistas como Little Richard o Whitney Houston, quienes se vieron en su vida tironeados por sus orígenes y su madurez como personas. Pero es una de las razones por las que hice esta película porque quería entender por qué Donna diría algo así.

BS: -Para nosotros como familia siempre fue un gran tema. Y creo que esta película ofrece consuelo y hace las paces con mucho de lo que fue mi madre. En este caso, quisimos ser honestos pensando en tantos amigos que se sintieron heridos. Fue muy importante para nosotros como familia reconocer que ese comentario en el escenario fue doloroso para algunas personas y que sabes, ella lo hizo, no podemos ocultarlo. Luego se arrepintió y yo creo que nunca quiso ser hiriente, pero lo hizo. Quisimos traer luz sobre el suceso, tratarlo y ojalá, en el proceso, que haya reconciliación, perdón y curación