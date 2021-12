Dos gotas de agua: una doble de Karol G se robó todas las miradas en Bienvenidos a bordo

Este viernes y para cerrar la semana, la producción de Bienvenidos a bordo (eltrece) preparó una nueva selección de personajes que atravesaron la puerta de los Parecidos y que fueron recibidos por Guido Kaczka. En esta oportunidad, una de las que asombró al presentador fue una mujer que imitó a Karol G.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones donde Kaczka tarda en descifrar de que famoso se trata, esta vez supo que se trataba de la estrella del reggaeton, pero no lo quiso revelarlo de inmediato. Fue así como una vez que la mujer pasó la puerta y caminó con él hasta el medio del escenario, le pidió ayuda a su staff para que fueran ellas quienes revelaran el nombre.

La doble de Karol G estuvo en Bienvenidos a bordo (Foto: Captura de video)

Usualmente, las chicas identifican de inmediato a los personajes y se lo dicen en secreto a Guido hasta que él o el invitado, cuentan a que famoso se parecen. No obstante, en esta oportunidad no dieron nombres sino que una de ellas cantó parte de una de las canciones de la artista colombiana y advirtió que sabía de quién se trataba, pero no recordaba el nombre.

Al observa esto, el presentador tomó la delantera y se acercó a persona con la intención de revelar la identidad, no sin que antes la cámara la enfocara con detenimiento para transmitirlo al público. La mujer tenía el pelo decolorado y teñido de turquesa, un color que es característico en el look actual de la cantante.

La doble de Karol G estuvo en Bienvenidos a bordo (Captura eltrece)

“Ahora yo quiero vivir la vida, día a día. Al fin y al cabo, esta vida es mía, mía”, cantó una de las chicas del equipo de Guido, y él se dio vuelta para mirar a la mujer que sonrió y luego reveló que interpretaba a Karol G. La joven se metió de lleno en el personaje ya que incluso llevaba las uñas muy largas, tal y como la artista lo muestra en sus videos y redes sociales.

“¡Qué bárbaro!”, manifestó Kaczka, y se dirigió al locutor del programa para reafirmar su percepción: “Mirala, ¡es igual!”. Cuando la producción dividió la pantalla en dos de manera tal que se pudo observar una imagen de la mujer y otra de la cantante, ya no quedaron dudas. La concursante fue sin dudas una de las que más se asemejó a un famoso con su parecido en comparación al resto de las personas que se presentaron en el programa del viernes.