Dos jóvenes relataron la aterradora experiencia que vivieron al visitar el Vaticano: “Pensamos que íbamos a morir”

Organizar sus vacaciones es uno de los momentos más gratificantes para el turista. Hay lugares en el mundo que son considerados imperdibles a la hora de seleccionar qué visitar. Con este parámetro, dos jóvenes españolas no dudaron en recorrer el Vaticano durante su paseo en Roma. Puntualmente, eligieron ir a la Basílica de San Pedro, para conocer el interior de la emblemática construcción que permite un recorrido histórico cargado de simbología para la institución religiosa al ser señalada como el lugar donde se cree que San Pedro fue asesinado y enterrado. Pero el paseo cultural terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora, según el propio relato de la protagonista en diálogo con LA NACIÓN.

“Que bonita la cúpula, muy linda. Pero nos dicen que hay más”, comienza el relato de Ariadna en un video que se viralizó en TikTok. La joven le puso humor a un momento de terror que vivió dentro de la emblemática basílica que recorrió con su amiga. El paseo por el interior del lugar comenzó muy bien, al apreciar las instalaciones llenas de arte e historia en sus paredes, a las que accedieron por un ascensor, después de pagar una suma de 10 euros por el servicio.

Se trata de un sitio que muchos quieren conocer (Foto Unsplash)

Muy contentas por el paseo, luego de apreciar el lugar, procedieron a retirarse. Allí se encontraron un guía que les indicó que el recorrido continuaba. “El chico del ascensor nos dijo que se tenía que bajar por otro ascensor y que, además, aún nos quedaba mucho por ver”, reveló Ariadna en diálogo con LA NACION. Sin embargo, las amigas no sabían que se iban a enfrentar a una terrorífica situación para llevar a la cúpula de San Pedro, diseñada por Miguel Ángel y finalizada en 1590.

“Empezamos a subir y sinceramente no sé cuánto rato sería, pero menos de diez minutos no fueron. Eran unas escaleras muy estrechas y pequeñas, sin barandilla, no había ventanas, y cuando encontrabas una, eran unas muy pequeñas. Además, estaba todo oscuro y hacía bastante calor”, detalla y recuerda que la falta de aire fue un factor negativo que hizo el recorrido aún más aterrador, por lo que llegaron a pensar que “no saldrían vivas” por el constante miedo que tenían de desmayarse.

Dos turistas se llevaron un gran susto en el Vaticano

“Muchas veces que tuvimos que parar, aunque no había mucho espacio, porque nos estábamos mareando y no teníamos aire. Lo peor era que no podías bajar por donde estabas subiendo y la única opción era llegar hasta arriba de todo para buscar las escaleras de bajada, que eran igual que las de subida”, explica la joven sobre el recorrido interno del sitio. Luego de estos momentos de desesperación y temor, llegaron a la parte más alta que tiene un mirador hacia el Vaticano. Allí fue donde encontraron la salida mediante las escaleras, también estrechas, pero que las llevó a salir del lugar rápidamente.

Los pasillos para llegar al maravilloso destino en las alturas se construyeron en espacios acotados, tal como lo mostraron las jóvenes. Allí, una persona entra muy ajustada en las dimensiones, por lo que la circulación es más dificultosa. Cabe recordar que se trata de un edificio histórico, con una construcción antigua que le otorga aquellas particularidades que llaman la atención y llevan a los turistas a querer conocerlo, pero ahora son las mismas que vuelven tedioso y peligroso el recorrido.

Las turistas recorrieron el lugar con el temor de no salir con vida

Las jóvenes turistas no conocían cómo era el interior del emblemático lugar, por lo que las sorpresas las invadieron a cada paso. “Se siente mucha angustia e incertidumbre, no sabés cuándo acaban las escaleras ni a dónde te llevan. No hay señalizaciones y creo que no hay salidas de emergencia ni personal de asistencia por si necesitas ayuda”, detalló sobre la experiencia que calificó como “horrible”, y que no volvería a realizar.

El video que la joven compartió en TikTok se viralizó rápidamente, y fue allí donde cientos de personas coincidieron con esta mala experiencia, ya que también visitaron el sitio. “También subí a la cúpula por las escaleras. Unas partes son muy angostas, el oxígeno se reduce al 50%. Todo un logro llegar al final y sentir el aire fresco”, recordó un usuario. Otro remarcó: “Peor experiencia de mi vida. Me dio un ataque de pánico full, llorando y no podía avanzar y la gente presionando. Real pensé que me iba a morir”. Mientras que una joven relató que allí recibió una sorpresa que no podía asimilar por su estado de salud: “Después de vivir todo eso y llegar sin aire, mi novio me pidió matrimonio. Yo no me enteré hasta cinco minutos después, porque estaba recuperando el aire”.