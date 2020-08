Drew Barrymore. El llamativo pedido de la actriz al filmar la película Scream

La actriz tuvo que convencer al director de la primera entrega del éxito de terror de los noventa de ser el personaje que muere al principio para romper con las convenciones del género y sorprender al público Crédito: Instagram

24 de agosto de 2020 • 11:46

Drew Barrymore rechazó ser la protagonista del éxito de terror de los noventa, Scream (1996), porque quería romper con las convenciones del género y que la estrella muriera al principio. Así fue como la actriz tuvo uno de los papeles más breves y exitosos de su carrera que, de acuerdo con los críticos fue una jugada maestra para regresar a la pantalla grande después de un período de fracasos.

"En el género de las películas de terror lo que siempre me molestó era saber desde el principio que el protagonista iba a ser casi asesinado en los últimos minutos de la historia pero que al final iba a sobrevivir. Lo que quería era salir de esa zona de confort. Pregunté si podía ser Casey Becker, la primera en morir, para que en esa película, la regla no aplicara y sorprendiera al público", contó Drew en la serie web de YouTube Hot Ones donde los invitados conversan mientras comen un plato de alitas de pollo cada vez más picantes.

Barrymore logró convencer al director Wes Craven y el papel principal fue interpretado por Neve Campbell. A la primera película le siguieron tres secuelas y rumorea que están desarrollando una quinta entrega con Campbell y las estrellas originales Courtney Cox y David Arquette.