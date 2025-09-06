Échale la culpa a Coldplay: la mujer que fue pescada in fraganti con su amante en un concierto de la banda pidió el divorcio

La Kiss-cam de la extensa gira de Coldplay que comenzó en 2022 y culminará en un par de semanas, se hizo famosa a partir del día que captó a una pareja que no era, en realidad, una pareja formal. Gran escándalo se armó con el video que terminó viralizado. Y tuvo sus consecuencias. Mientras que algunos recordarán sus canciones favoritas como el fondo de situaciones bellas, de distintos momentos de sus vidas, para el hombre y la mujer que fueron captados in fraganti, en ese concierto terminó siendo la peor de las pesadillas.

Según informo TMZ, Kristin Cabot, la mujer que fue sorprendida manteniendo una supuesta aventura con el director ejecutivo de la compañía Astronomer, Andy Byron, en el concierto de Coldplay de julio pasado, solicitó el divorcio.

En aquella actuación que dio la banda liderada por Chris Martin, mientras en un palco el resto del público estaba serenamente sentado, contra la baranda se podía ver a una mujer que era abrazada desde atrás por un hombre; demasiada exposición por tratarse de dos amantes que trabajaban en la misma empresa. La situación se hizo más evidente cuando, al verse retratados en las pantallas gigantes, ella se tapó el rostro y huyó del lugar y el solo pudo bajar la cabeza y tratar, inútilmente, de esconderse. Incluso, el cantante de Coldplay notó la extraña reacción, comentando desde el escenario: “O tienen una aventura, o simplemente son muy tímidos”.

Chris Martin, muy sagaz con sus comentarios sobre la pareja que apareció en la kiss-cam @calebu2/TMX

La confirmación de la “opción 1″ del comentario de Martin llegó cuando se supo que Byron había presentado su renuncia como CEO de la empresa (y ésta la acepto). Si bien ninguno de los involucrados hizo comentarios sobre el tema, las redes sociales estallaron.

Aunque la noticia recién se conoció ahora, según informó Daily Mail, la mujer, exjefa de Recursos Humanos de Astronomer, pidió el divorcio a su esposo, Andrew Cabot, en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire, el 13 de agosto pasado. La presentación habría sido menos de un mes después de aquella situación con la cámara indiscreta que los retrató el 16 de julio, en el concierto que Coldplay había ofrecido en Boston, Estados Unidos.

Chris Martin, siempre a pura felicidad

El medio afirma haber hablado con Julia, la segunda esposa de Andrew, quien dijo haberle enviado un mensaje de texto a su ex, poco después de que el momento de Kristin en la Kiss-cam se hiciera viral. Su respuesta fue: “Su vida no tiene nada que ver conmigo”, y confirmó la separación.

Julia también teorizó que Andrew no se sintió herido por la experiencia y que probablemente solo esté avergonzado. Lo describió como “una mala persona” a quien solo le importa el dinero. Por otro lado, otros medios de la farándula intentaron comunicarse con Kristin, Julia y Andrew para obtener más detalles, pero no obtuvieron respuestas.