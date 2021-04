Viviana Canosa reveló el motivo de su pelea con Alberto Fernández

Viviana Canosa recordó su pelea con el presidente Alberto Fernández mientras discutía sobre la manifestación que tuvo lugar el miércoles frente al Ministerio de Educación. Indignada y eufórica, la periodista criticó “la falta de acción” del Gobierno nacional ante la pobreza y la imposibilidad que tienen muchos niños de asistir a la escuela: “Esto recién comienza”.

En su programa Viviana con vos (A24), Canosa entrevistó a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, y se horrorizó al escuchar que su invitado afirmó: “Hay un millón de chicos que quedaron fuera de la escuela”. La conductora no pudo contener el enojo y expresó: “Esto es una locura, yo no lo voy a avalar; mi pelea con el Presidente nace el día que yo empiezo a mandar comida a La Matanza”.

La periodista contó que conoció a Belliboni el año pasado, y a través del dirigente conoció a una persona que llevaba adelante la organización de varios comedores infantiles. “Yo me comprometí porque vi llorar a esta mujer en plena pandemia porque no tenían qué comer un montón de chicos”, aseguró.

Viviana Canosa reclamó enfurecida: "La violencia más profunda es que un chico no vaya al colegio" Captura de video A24

Según relató, consiguió el apoyo de varios “amigos empresarios” y la logística de camiones que trasladen lo donado a los lugares que tenían mucha necesidad: “Empezamos a poner plata y cuando está llegando la comida, no me la dejan entrar los punteros; ahí lo llamo a el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que no sabía qué hacer”.

Después comparó esa tensa situación con la toma del Ministerio de Educación, y enfatizó: “Esto es violencia, por supuesto, pero la violencia más profunda es ver que un chico no pueda ir al colegio”. Enfurecida, se paró para presentar a su siguiente invitado, José Luis Espert, y anticipó: “Así estamos. Y prepárense porque esto no es nada, esto recién empieza”.

“Que los chicos no coman, el paco, el alcohol, el caso de la niña M, eso es violencia”, insistió. “Yo no puedo irme a la cama con una hija que durmió, que la bañé, que comió, que va al colegio, que tiene una cama caliente y que vea que estos pibes no pueden ni comer ni ir a la escuela; esa es la violencia más profunda”, cerró.

LA NACION