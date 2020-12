"Este país está conducido por Máximo Kirchner y Cristina Kirchner", consideró Eduardo Feinmann Fuente: Archivo

4 de diciembre de 2020 • 11:42

Eduardo Feinmann se refirió a la relación de fuerzas dentro de la coalición de Gobierno y dijo que el país no está conducido por el presidente Alberto Fernández, sino por "Máximo y Cristina Kirchner". Además, sostuvo que el mandatario "está fuera de la realidad".

"Lo que pasa es que estamos viviendo en un momento en el que nuestra democracia ha dejado de ser un régimen presidencialista para convertirse en un régimen 'parlamentario senatorial'. El poder pasa por el Senado, por el despacho de la vicepresidente de la República, en conjunción con su hijo, que está en la Cámara de Diputados. Este país está conducido por Máximo Kirchner y Cristina Kirchner", consideró el conductor de Alguien tiene que decirlo (Rivadavia), durante el pase de su programa con el de Fernando Carnota.

"Ella no quiere asumir la presidencia, no quiere tener los quilombos que tiene Alberto. Quiere que Alberto llegue a los cuatro años como sea, con la lengua afuera, devaluado, hecho m... A Alberto Fernández le prestaron las llaves de la Casa de Gobierno, él es un inquilino de la Casa de Gobierno, los dueños tienen nombre y apellido, son Cristina y Máximo Kirchner. Le prestaron las llaves de la Casa Rosada por cuatro años, y después se la prestarán a otro", aventuró.

"La idea final es Máximo Kirchner presidente", comentó Carnota. "Sueñan con eso", completó Feinmann.

"El Congreso de la Nación ya no funciona como tal. El Congreso de la Nación se c... en todos los mecanismos de funcionamiento que tiene hace medio siglo", agregó Gabriel Levinas. "Se terminó el sistema presidencialista, estamos en un sistema senatorial, el Presidente no toma las decisiones, está más que claro que las decisiones no las toma el Presidente", insistió Feinmann.

"Hay algo peor, cuando el Presidente cree que toma las decisiones, se las cambian. Martín Guzmán llegó con un proyecto de Presupuesto a la calle Juncal y salió con otro proyecto. Cristina se lo modificó", sostuvo Carnota.

"El Presidente está fuera de la realidad, me parece. El mismo día en el que se conoce que la pobreza trepó al 44% y la indigencia al 10%, él dice que terminaron con el hambre. ¿A dónde? Cómo va a decir eso, eso es no vivir en la realidad. No lo están cuidando al presidente", finalizó Feinmann.