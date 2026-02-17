La razón de Anderson Cooper para abandonar CBS: por qué el periodista decidió renunciar a “60 Minutes”

Anderson Cooper confirmó que dejará su histórico lugar en el programa dominical de CBS, 60 Minutes, luego de casi 20 años de permanencia. Se cree que su participación se mantendrá hasta el cierre de la temporada actual, previsto para mayo de 2026.

La razón por la que Cooper decidió renunciar a “60 Minutes”

En un mensaje difundido a través de los medios locales, el periodista y conductor de noticias explicó que la decisión está vinculada a su vida personal. Mencionó el desafío que le supuso combinar el programa de CBS con la conducción diaria de su noticiero nocturno en CNN.

Anderson Cooper deja el celebre programa 60 Minutes

“Durante casi 20 años, he podido compaginar mi trabajo, pero ahora tengo hijos pequeños y quiero pasar el mayor tiempo posible con ellos, mientras ellos también quieran pasar tiempo conmigo”, dijo Cooper, según lo retomado por AP News.

Hasta ahora, su rutina incluía viajes frecuentes, grabaciones en terreno y la conducción de un programa diario. Esa combinación implicaba jornadas extensas y desplazamientos constantes. La reducción de compromisos le permitirá, según explicó, pasar más tiempo con su familia.

“Ser corresponsal en 60 Minutes ha sido uno de los mayores honores de mi carrera”, aseguró el periodista. “Tuve la oportunidad de contar historias increíbles y trabajar con algunos de los mejores productores, editores y camarógrafos de la industria”, agregó.

El periodista continuará con sus proyectos en CNN Evan Agostini - Invision

Cooper solo se dedicará a sus proyectos dentro de CNN

Tras su salida de CBS, Cooper continuará vinculado a CNN, cadena con la que mantiene contrato vigente. Allí conduce el informativo nocturno Anderson Cooper 360°, transmitido de lunes a viernes en horario central. Este espacio seguirá como su principal plataforma televisiva.

Además, participa en otros proyectos de la misma empresa. Entre ellos se encuentra The Whole Story with Anderson Cooper, un programa dominical dedicado a reportajes extensos y análisis en profundidad. El espacio reúne a distintos corresponsales de la cadena para abordar temas internacionales y nacionales.

El periodista también desarrolla proyectos en audio digital. Conduce el podcast All There Is with Anderson Cooper, centrado en conversaciones sobre duelo y experiencias personales de pérdida. Este contenido se complementa con transmisiones en vivo dirigidas a su audiencia por YouTube.

Entre otros proyectos, Anderson Cooper conduce un informativo para la cadena CNN en su horario central @andersoncooper

Qué es “60 Minutes” y su lugar en la televisión estadounidense

El ciclo dominical es uno de los formatos informativos más antiguos en emisión continua. Creado en 1968, se caracteriza por reportajes de investigación, entrevistas en profundidad y perfiles documentales. Su estructura difiere de los noticieros diarios, ya que privilegia historias desarrolladas a lo largo de semanas o meses.

El programa suele presentar tres segmentos principales por emisión. Estos pueden incluir investigaciones sobre temas sociales, entrevistas a figuras internacionales o relatos históricos. La producción se apoya en equipos de reporteros y realizadores especializados.

En temporadas recientes se emitieron informes sobre la industria de alimentos ultraprocesados, testimonios de sobrevivientes del Holocausto y conversaciones con autores como Salman Rushdie.

Trayectoria de Anderson Cooper en el periodismo televisivo

Anderson Cooper se incorporó a CNN en 2001 y desde 2003 conduce su programa nocturno.

Antes de eso trabajó en ABC News y cubrió conflictos internacionales en distintas regiones del mundo .

. Su carrera incluye reportajes sobre desastres naturales, procesos electorales y crisis humanitarias.

Ingresó a “60 Minutes” a mediados de la década de 2000.

Desde entonces participó en investigaciones y entrevistas que le valieron múltiples reconocimientos , incluidos premios Emmy y galardones de la industria audiovisual.

, incluidos premios Emmy y galardones de la industria audiovisual. Su estilo se asocia con coberturas en terreno y narrativas de largo formato .

. A lo largo de los años alternó entre la cobertura diaria de noticias y proyectos documentales. Esa combinación lo convirtió en una figura habitual tanto en televisión abierta como en cable.

Aunque dejará de aparecer como corresponsal en “60 Minutes”, su vínculo con el periodismo de investigación no desaparecerá. Los formatos de larga duración que conduce en CNN cumplen una función similar dentro de otra estructura editorial.