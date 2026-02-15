Ella es periodista argentina y él es el capitán del Real Madrid: del flechazo en las redes a esperar su tercer hijo en común

La relación de Federico Valverde y Mina Bonino parece de sacada de una película y ahora suma un nuevo capítulo. El jugador del Real Madrid y la periodista argentina se encuentran viviendo un gran momento luego de anunciar la llegada de su tercer hijo, que incluyó un particular festejo del futbolista en el último partido de su equipo. De esta manera, se agranda la familia que conformaron y también recuerda cómo fueron sus inicios, con un tierno cruce por redes sociales y un largo viaje para conocerse.

Valverde volvió a brillar sobre el césped del Santiago Bernabéu. El mediocampista uruguayo completó una actuación sobresaliente ante Real Sociedad, coronada con un gol espectacular que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, especialmente por la particular manera en que lo celebró: miró fijamente a la cámara y se llevó el pulgar a la boca, dejando ver que estaba esperando un nuevo hijo junto a su pareja.

El festejo de Fede que confirmó la feliz noticia (Foto: @fedevalverde)

Lejos de tratarse de una simple especulación, el propio jugador se encargó de confirmar la noticia horas más tarde a través de su cuenta oficial de Instagram. “El tercer gol del partido, pero nuestro tercer bebé en camino. Hala Madrid”, publicó en su cuenta, donde tiene más de 20 millones de seguidores. Obviamente, de inmediato tuvo las felicitaciones de sus compañeros y amigos, entre ellos, Vini Jr y Endrick, hoy jugador del Lyon.

El uruguayo contó la noticia en sus redes sociales

Por su parte, Mina Bonino también reaccionó en redes sociales con humor. “Ooooh, noooo. Acá vamos de nuevo”, escribió al compartir en sus historias el video del festejo del futbolista. Así, la pareja se encuentra en camino de recibir a su tercer hijo, luego de tener a Benicio, de 6 años y a Bautista, de 3. Este nuevo integrante de la familia ya llegó con un gol bajo el brazo, mientras sus padres se preparan para volver a cambiar pañales y dormir poco.

Mina se tomó con humor la llegada de su tercer hijo

La historia de amor

Mina y Fede comparten una relación de varios años y una familia conformada. Aunque el futbolista uruguayo suele mantener su vida privada con discreción y el foco está puesto casi exclusivamente en su rendimiento dentro del campo, su historia sentimental siempre despertó curiosidad en los fanáticos, ya que se trata de personas muy famosas en sus respectivos países.

Oriunda de Quilmes, Mina, periodista y modelo, es cinco años mayor que él, una diferencia de edad que en un principio representó un obstáculo a la hora de dar el primer paso. Sin embargo, con el tiempo, esa barrera quedó atrás y la relación prosperó.

El inicio del romance tuvo como escenario las redes sociales. A través de mensajes privados comenzaron a conocerse. Se habían visto por primera vez en la final de la Copa Libertadore entre Boca y River disputada en Madrid, en diciembre de 2018. Tras varios intercambios virtuales, Valverde la invitó a viajar a España para encontrarse en persona, propuesta que Mina aceptó sin demasiadas dudas.

Fede y Mina se conocieron por redes sociales (Foto: @fedevalverde)

Sin embargo, una vez arriba del avión rumbo a Madrid, las inseguridades comenzaron a aparecer. Bonino reconoció que sentía temor e incertidumbre, ya que más allá de los mensajes, prácticamente no habían compartido una conversación extensa cara a cara. Pero las dudas se disiparon en el instante en que se vieron por primera vez. “Físicamente, lo primero que yo vi dije ‘uff es re alto’. No pensé que era tan alto y eso me gustó mucho. Y, después, que es súpercompañero. Nos llevamos muy bien y es muy buen pibe”, recordó tiempo después.

A partir de ese primer encuentro, la pareja continuó viéndose y afianzando el vínculo. Con el correr de los meses, la complicidad y el afecto fueron creciendo hasta que en 2019 decidieron oficializar su relación. Para entonces, Mina había dejado atrás su trabajo en distintos medios deportivos de Argentina y apostaba de lleno a su nueva etapa personal.

Benicio y Bautista, los dos hijos que ya tiene la pareja (Foto: @fedevalverde)

Ese mismo año, en febrero, llegó una noticia que consolidó aún más la relación: el nacimiento de su primer hijo, Benicio. Con la llegada del primogénito, la familia solía compartir la intimidad de su crianza en las redes sociales. En 2022, Federico y Mina contrajeron matrimonio en un evento íntimo y familiar. Tiempo después, la periodista reveló que Fede le propuso matrimonio de manera espontánea e informal: Mina salía del baño en bata y pantuflas, él se arrodilló y se lo pidió en la comodidad de su casa.

La familia volvió a ampliarse en el verano de 2023 con la llegada de Bautista. Hoy, las redes sociales de ambos reflejan la solidez del vínculo y la felicidad que comparten. Mina suele mostrarse cercana y espontánea, y en cada partido del Real Madrid no faltan sus mensajes de aliento para el equipo. Con la llegada del tercer hijo se agranda la familia Valverde y el conjunto Merengue tendrá un hincha más.