Mauro Icardi volvió a la Argentina y publicó una picante foto con una indirecta para Wanda Nara

La mini luna de miel de Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez en Estambul llegó a su fin. Tras una romántica estadía en la ciudad que incluyó paseos, partidos de fútbol y varias sesiones de fotos, la flamante pareja regresó a la Argentina. Fieles a su estilo, ninguno de los dos tardó en mostrar lo que hicieron cuando llegaron al país. Mientras la actriz subió fotos del reencuentro con sus hijos, el deportista publicó una imagen que más de uno especuló en que pudo estar dirigida a Wanda Nara. ¿De qué se trató? De una postal del jardín de la casa en la que planeaba envejecer con su exesposa y que hoy comparte con su novia.

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutaron de una luna de miel en Estambul (Foto: Instagram @mauroicardi)

A pesar de las polémicas y entredichos, de las batallas legales y de los cruces mediáticos, la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez continúa “viento en popa”. La semana pasada los enamorados estuvieron en Estambul, curiosamente al mismo tiempo que Wanda Nara quien viajó acompañada por su amigo Kennys Palacios para asistir a los Best of Europe Award, premios que rinden homenaje a “personas, organizaciones, productos y servicios excepcionales en Europa”. La nominaron como Mujer del Año y, de hecho, fue la ganadora de la categoría.

Mientras Nara se hospedó en un lujoso hotel, el futbolista y la actriz se instalaron en la casa en la que él convivió con la mediática y sus hijos. Tras su estadía en Turquía, Icardi y Suárez emprendieron el regreso a la Argentina y el domingo aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ninguno de los dos dejó de hacer publicaciones en las redes y este martes compartieron imágenes de las actividades que organizaron para el día.

Mauro Icardi regresó al país y no tardó en publicar en sus redes una foto de su mansión, conocida como "la casa de los sueños de Wanda Nara" (Foto: Instagram @mauroicardi)

El delantero del Galatasaray publicó en sus historias de Instagram, red social en la que acumula casi 14 millones de seguidores, una foto del jardín de su mansión de Nordelta. Se pudo apreciar la pileta, el extenso espacio verde y el lago. “Buenos días”, comentó, con el emoji de una casa. Su posteo no pasó inadvertido, puesto que la vivienda fue justamente un tema de conflicto con Wanda Nara.

Tras su separación de la mediática, Mauro Icardi compró por US$5 millones la mansión en La Isla, en el barrio de Nordelta. No fue una adquisición al azar porque de hecho era “la casa de los sueños de Wanda Nara”. Ella anhelaba vivir ahí juntos con sus hijos cuando él se retirara del fútbol. Incluso la conductora publicó fotos para evidenciar que había ido a visitar la propiedad.

La China Suárez reveló que se reencontró con su hijoa Amancio (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Por su parte, este martes Eugenia también subió fotos a sus redes con las que evidenció que se reencontró con sus hijos. En la publicación se puedo ver a Amancio, el menor de cuatro años, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Dio cuenta de que organizó algunas actividades al aire libre, puesto que en la imagen se pudo ver al niño sentado frente al lago. Según se pudo advertir, la imagen pudo haber sido tomada en la casa de Icardi.

Los dramas en torno al exmatrimonio están lejos de llegar a su fin. Hace unos días trascendió que Nara y Maxi López iban a denunciar a Icardi por el maltrato a uno de sus hijos, hecho que salió a la luz a partir de un informe del colegio al que asiste el menor. El futbolista no se quedó callado y respondió con un contundente descargo.

El descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes (porque los crie y me dicen ‘papá’, palabras textuales); si es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada. Mmmm raro, ¿no?“, sostuvo Icardi.