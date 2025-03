La historia detrás del supuesto reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

¿Segunda oportunidad? ¿Reconciliación en puerta? ¿Reunión de ex? Son muchas las dudas que giran en torno al vínculo de Martina ‘Tini’ Stoessel y Rodrigo De Paul. En los últimos días, circuló en redes sociales una foto de ambos que habría sido tomada en Europa. Aunque no se los pudo ver con claridad, todo parecería indicar que se trataría de ellos. La imagen sorprendió a varios, puesto que la pareja no solo se separó hace casi dos años, sino que ella fue vinculada sentimentalmente con la cantante puertorriqueña María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, alías Young Miko. En medio de las especulaciones, se conocieron detalles sobre el supuesto reencuentro de la cantante y el futbolista.

Tini Stoessel Rodrigo De Paul anunciaron su separación en agosto de 2023 (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

En los últimos días, la cuenta de Instagram @lomaspopucom publicó una foto en la que se pudo ver al campeón de la selección argentina de espaldas vestido con una remera blanca, gorra negra y anteojos de sol. A su lado había una mujer con gorra. Según indicaron, era Stoessel.

Ángel de Brito se hizo eco de los rumores y reveló: “Les dije hace rato que Tini y De Paul se estaban viendo. Acá los encontraron en Madrid por la calle”. Sin embargo, luego trascendió la versión de que aunque el encuentro se dio en Europa, no habría sido en Madrid donde vive el futbolista, sino en París.

En medio de las repercusiones, en lunes abordaron el tema en Intrusos (América). Según reveló Paula Varela, el campeón del mundo estaba en pareja con María Emilia Mirabel. “Esa es la novia española de De Paul. Él nunca se sacó una foto y la subió a sus redes como con Tini”, señaló. Acto seguido, Andrea Taboada habló de las fotos que se viralizaron y dio detalles del encuentro de los ex en Madrid.

La foto que despertó rumores de reconciliación entre De Paul y Tini (Foto: Instagram @lomaspopucom / @angeldebritooki)

“Ellos están viviendo en la calle Villanueva y allí mismo se encuentran. Periodistas argentinos que están en España en ese barrio los vieron salir de un gimnasio muy top”, señaló Taboada. “Este gimnasio es concurrido por actores y actrices en la calle Villanueva y en esa misma calle vive de Paul y allí los ven juntos”, agregó.

Luego, Karina Iavícoli comentó que el fin de semana la cantante y el futbolista habrían estado juntos en París y que Stoessel estaría separada de Young Miko. “Lo que algunos me dicen es que a ella, más allá de que le pueda gustar Rodrigo de Paul, tiene todo un tema con eso de no terminar de contar que un día puede estar con Young Miko y otro día con de Paul. Algo de eso hay”, advirtió. Sin embargo, remarcó que aunque no estaban “en pareja de vuelta como antes” si estarían “juntos”.

Tini Stoessel y Young Miko fueron vinculadas sentimentalmente en reiteradas oportunidades (Foto: Instagram @tinistoessel / @itsyoungmiko)

Cabe recordar que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul oficializaron su relación en abril de 2022 y en agosto de 2023, anunciaron su separación a través de las redes sociales con un posteo en conjunto. Si bien cada uno estuvo por su lado, los rumores de reconciliación resonaron en varias oportunidades. El año pasado, Martina lanzó su single “El cielo”, canción que, según los fans, habla de su relación con el futbolista.

“Ojalá siguiera enamorada de vos / Ojalá te viera como me ves vos”, rezan los primeros versos, mientras que otros dicen: “Lo que pasó entre tú y yo, yo / Fue lindo mientras duró-ro / Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada / Y no me arrepiento, aunque nunca funcionó”, reza la canción en cuestión. Aunque Stoessel nunca lo confirmó, los fanáticos sostienen en que el tema lo escribió pensando en su exnovio.