Yao Cabrera vs el “Chino” Maidana: el youtuber mostró cómo se entrena

Luego de que Marcos “Chino” Maidana aceptara el reto de Yao Cabrera para enfrentarse en el ring, el influencer uruguayo reveló en sus redes sociales que ya tiene quién lo entrene. Además, mostró sus primeros golpes que pondrá a punto en los próximos meses antes de enfrentarse a uno de los mejores boxeadores del país.

Después del espectáculo que dieron Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, el pasado fin de semana en un ring montado en el Hard Rock Stadium de Miami, dos referentes locales buscaron hacer lo propio. Por eso, el influencer tuvo que adentrarse en la tarea de buscar un preparador físico para ponerse en forma y, ahora, reveló en sus redes sociales que la Mole Moli aceptó entrenarlo para el gran encuentro. Según trascendió, la pelea se haría en diciembre y contaría con tres espectáculos.

Así se prepara Yao Cabrera para enfrentar a Chino Maidana

“Ya tengo entrenador para luchar contra el Chino Maidana. ¿Qué opinan? Un crack la Mole Moli”, escribió el influencer en su cuenta de Instagram en un video que subió junto a su nuevo entrenador. En la publicación se lo puede ver aprendiendo los golpes básicos del pugilismo, entre las risas que se desatan por las indicaciones de la técnica deportiva. “Tranquilo. Ahí está, ahora la otra, pero volvés”, le indica el exboxeador cordobés mientras le señala la posición que debe tener su cuerpo. “¿No te dolió?”, le pregunta el influencer al mediático deportista. “No me dolió nada”, le responde, entre risas, Moli.

El desafío de Yao Cabrera al “Chino” Maidana

La propuesta de Yao Cabrera para pelear contra el Chino Maidana Twitter

Todo comenzó con un tuit del influencer uruguayo. “Si le dan RT y Fav a este tuit reto al Chino Maidana a un combate de boxeo“, señaló el joven de 24 años. Luego, Cabrera se animó a retarlo también en Instagram, al manifestar que el espectáculo entre Money y Paul había sido muy liviano: “Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”. Maidana no se achicó y aceptó el desafío de influencer: “Che, vos… ¿cómo es que se llama? Yo no peleo con amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”.

