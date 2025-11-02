El actor Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: la razón detrás

El actor estadounidense Jesse Eisenberg reveló en el programa Today de la cadena NBC News que donará un riñón. Según deslizó en el ciclo televisivo, la idea surgió hace algunos años y se cristalizará en las próximas semanas. El paso final se dio cuando dialogó con una amiga médica que trabaja en el Hospital Langone Health de Nueva York.

Conocido por ser el protagonista que interpretó a Mark Zuckerberg en Red social, la película de David Fincher que lo llevó a ganar un premio Oscar en 2011 bajo la nómina de Mejor Actor, Eisenberg se despegó un poco de todo lo que rodea a lo actoral y contó cómo fue el momento en el que se decidió a donar un órgano vital a un desconocido.

El actor Jesse Eisenberg confirmó que donará su riñón Archivo

“Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. No sé por qué“, relató Eisenberg quien investigó sobre cómo son las condiciones para donar órganos y se asesoró con amigos médicos.

En base a esta decisión citó un ejemplo: “Supongamos que la persona X necesita un riñón en Kansas, y su hijo o quien fuera a donarlo, por la razón que sea, no es compatible, pero yo sí lo soy. Esa persona aún puede recibir mi riñón y, con suerte, su hijo también donará el suyo, ¿verdad? Pero el riñón se deposita en un banco de órganos donde se puede encontrar un receptor compatible, aunque esto solo funciona si existe un donante altruista".

Sin saber a quién será donado ni conocer la historia de vida de la persona que precisa este órgano vital, Eisenberg se sometió a una batería de estudios para estar seguro de que su riñón puede ayudar a otra persona que padece una enfermedad renal y precisa una rápida intervención quirúrgica para seguir viviendo.

Jesse Eisenberg saltó a la fama con su protagónico en la película The Social Network Richard Shotwell - Invision

“Básicamente no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario… Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia si tenes el tiempo y las ganas", destacó el actor que será el protagonista del film Now You See Me: Now You Don’t, el cual tiene fecha de estreno para el próximo 14 de noviembre.

Su acción está enmarcada en el Programa de Vales Familiares del Registro Nacional del Riñón (NKR) el cual le otorga al donante un “vale” por su acción y designa a cinco familiares para que tengan prioridad a futuro en caso de necesitar un trasplante.

Además de ser actor, Eisenberg tiene una vasta trayectoria en la industria cinematográfica como director y guionista. Su nivel de popularidad creció en demasía con el protagónico de The Social Network (Red social, en castellano) y, a partir de ahí, comenzó a construir una carrera con muchos éxitos como Historias de familia y Un dolor real, entre otros.

Nacido en Nueva York en el año 1983, el actor se encuentra casado con Anna Strout, con quien tiene un hijo llamado Banner. Tras esta aparición mediática donde pateó el tablero con su forma de sentir y vivir la vida, Eisenberg aguarda los pasos a seguir para cumplir su cometido.