Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole
Tras más de dos meses de relación, el jugador negó que le haya sido infiel a la cantante
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Tras días de rumores del fin de la pareja, el jugador del Barcelona Lamine Yamal confirmó su separación de la cantante argentina Nicki Nicole, después de dos meses de haber blanqueado el romance.
El español puso un punto final a las versiones que circulaban sobre un distanciamiento y le confirmó al actor e influencer Javi Hoyos que ya no está en pareja con la rosarina. “No estamos juntos”, dijo Yamal y declaró además que “no fue por infidelidad”.
“Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, se limitó a decir.
Noticia en desarrollo
LA NACION
Ir a Canchallena
Otras noticias de Nicki Nicole
"¿Y este qué hace?". El diario El Mundo dice que un video de Nicki Nicole con Lamine Yamal desató la furia en la Federación Española de Fútbol
El regreso. El sorpresivo anuncio de Tan Biónica con un actor de Los simuladores
Confirmada. Netflix anunció la fecha de la tercera temporada de Envidiosa y compartió un nuevo tráiler
Más leídas de Fútbol
- 1
En qué canal pasan Instituto vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 hoy
- 2
Así quedó conformada la final de la Copa Sudamericana 2025
- 3
Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado
- 4
River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online