LA NACION

Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole

Tras más de dos meses de relación, el jugador negó que le haya sido infiel a la cantante

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La foto romántica de Lamine Yamal con Nicki Nicole que despejaría los rumores de noviazgo
La foto romántica de Lamine Yamal con Nicki Nicole que despejaría los rumores de noviazgo(Fuente: Instagrma/@lamineyamal)

Tras días de rumores del fin de la pareja, el jugador del Barcelona Lamine Yamal confirmó su separación de la cantante argentina Nicki Nicole, después de dos meses de haber blanqueado el romance.

El español puso un punto final a las versiones que circulaban sobre un distanciamiento y le confirmó al actor e influencer Javi Hoyos que ya no está en pareja con la rosarina. “No estamos juntos”, dijo Yamal y declaró además que “no fue por infidelidad”.

“Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, se limitó a decir.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. En qué canal pasan Instituto vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025
    1

    En qué canal pasan Instituto vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025 hoy

  2. Así quedó conformada la final de la Copa Sudamericana 2025
    2

    Así quedó conformada la final de la Copa Sudamericana 2025

  3. Se fue libre de River, no para de hacer goles en Francia y es buscado por Barcelona para suceder a Lewandowski
    3

    Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado

  4. River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Cargando banners ...