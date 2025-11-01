Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole

Tras días de rumores del fin de la pareja, el jugador del Barcelona Lamine Yamal confirmó su separación de la cantante argentina Nicki Nicole, después de dos meses de haber blanqueado el romance.

El español puso un punto final a las versiones que circulaban sobre un distanciamiento y le confirmó al actor e influencer Javi Hoyos que ya no está en pareja con la rosarina. “No estamos juntos”, dijo Yamal y declaró además que “no fue por infidelidad”.

“Simplemente nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, se limitó a decir.

Noticia en desarrollo