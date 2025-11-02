Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre

En las últimas horas, Juana Tinelli -la menor de las hijas del conductor Marcelo Tinelli- hizo un inquietante posteo en redes sociales que despertó la preocupación de sus seguidores luego de que se conociera la noticia de que había solicitado un botón antipánico a la Justicia.

En la publicación, la modelo relató una situación de amenazas que sufre desde hace tiempo y apuntó directamente contra algunas “decisiones” que habría tomado su padre y que, según dijo, “la afectaron profundamente”.

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, comienza el descargo -que consiste en un largo texto dividido en dos imágenes- que figura en la red social Instagram.

El mensaje sigue: “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”.

En este sentido, se refirió a su vínculo con su familia y especialmente con su padre, al que afirmó haber priorizado por encima de sí misma. “Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional, y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos”, sentenció.

Ahí fue cuando cuestionó directamente al conductor oriundo de Bolívar y despertó la sorpresa en redes sociales: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”.

“Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante tantos años. Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”, subrayó y sumó: “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco”.

Juana Tinelli junto a Marcelo.

La joven de 22 años se anticipó a las críticas que este posteo podía generar tanto en su familia como entre los fanáticos más acérrimos de Tinelli. “Soy consciente de que mis palabras pueden generar reacciones, incluso dolor en las personas más cercanas a mi. No busco odio, ni comprensión total. Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción”, dijo.

“Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande, el aprendizaje y hasta cierto punto lo que uno realmente es. Y hoy se lo agradezco porque entiendo que tenía razón. Porque detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir. Y si, al tener exposición te da miedo equivocarte. pero siento que para crecer y lograr tus objetivos, hay que equivocarse, de esa forma los lográs”, aseveró.

Según trascendió, la joven solicitó un botón antipánico como forma de protección personal ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires el pasado jueves 30 de octubre.

El pedido ante la Justicia.

La respuesta de Tinelli

Pocas horas después, y cuando el posteo de su hija ya era viral, el propio Marcelo Tinelli salió a aclarar la situación y le mostró su apoyo. “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, escribió en una historia de la red social Instagram.

El posteo de Marcelo Tinelli. Instagram

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, afirmó y cerró, escueto: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber se los voy a comunicar".

Acto seguido, también compartió una fotografía de ambos en la que escribió “Te amo siempre, mi Pebe. Con toda mi alma”.