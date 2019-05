Carla Peterson, Muriel Santa Ana, Griselda Siciliani, Laura Azcurra y otras integrantes de la Colectiva, dentro del Congreso Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La Colectiva Actrices Argentinas ha vuelto a alzar su voz a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Las artistas se unieron a lo largo de todo el día de ayer a la "marea verde" y dieron lectura a un escrito de apoyo al nuevo proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Un grupo encabezado por Carla Peterson , Griselda Siciliani , Alejandra Flechner, Verónica Pelaccini, Mirta Busnelli , Julieta Ortega , Muriel Santa Ana , Thelma Fardin y Laura Azcurra acompañó a la presentación del nuevo proyecto de ley desde dentro de Diputados, mientras a las puertas del Congreso la Colectiva montó una carpa que reunió a decenas de actrices durante toda la jornada, con varios actos y performances.

"Como el año pasado, estamos acompañando a la campaña y a todas las organizaciones. Tenemos mucha confianza en que salga adelante. Hoy solo se presentó el proyecto, ni siquiera es una votación, y hay miles de personas, por lo que nos podemos imaginar lo que va a ser la vigilia", expresó Flechner a LA NACION.

Las actrices se muestran esperanzadas e inciden en la importancia "de no dejar la calle" como medida fundamental en la reivindicación. Demandan el tratamiento y la promulgación de la ley "sin más demoras" y enumeran los casos de mujeres fallecidas por la práctica de abortos clandestinos o los casos en que se obliga a parir a jóvenes que han sido violadas.

La colectiva destaca, además, que la nueva ley menciona en dos de sus artículos el derecho a la Educación Sexual Integral (ESI), una de las banderas de la agrupación, que también aboga por la separación de la Iglesia del Estado.

Al caer la tarde, Actrices dio lectura a un comunicado que leyeron Veronica Llinás, Flechner, Melania Buero y Muriel Santa Ana, rodeadas de numerosas compañeras en la carpa negra y verde de la colectiva, por donde también pasaron otras caras conocidas como Leticia Siciliani, Nancy Dupláa , Anabel Cherubito, Marina Glezer y Luisa Kuliok . Dolores Fonzi, una de las artistas que más activamente ha apoyado esta lucha, no pudo estar presente por encontrarse grabando Puerta 7, la nueva serie de Adrián Caetano que protagonizará junto a Esteban Lamothe.

Llinás fue la encargada de dar comienzo a la lectura del escrito, que hizo un repaso inicial de hechos registrados desde el tratamiento en Senadores, un año atrás, del anterior proyecto de ley. "El 13 de junio pasado, con la media sanción, millones festejamos el primer paso para que se hiciera efectivo un derecho fundamental. Pero la ley no se aprobó y, desde el 8 de agosto a ahora, siguieron muriendo mujeres por abortos mal practicados, como el último 25 de mayo, la mujer de 32 años, madre de tres hijos que murió en el Hospital de Pacheco luego de haberse practicado un aborto inseguro. La ley no se aprobó y se maltrató y obligó a parir a las embarazadas, entre ellas a niñas, que habían sido violadas. Decimos: El estado es responsable. Decimos: Ni una menos por abortos clandestinos", apuntaron.

Por otro lado, las actrices reafirmaron que se plantan "otra vez frente a la violencia de la doble moral anacrónica que atenta contra la soberanía sobre nuestros cuerpos". Recordaron que el aborto es una problemática de salud pública "que necesita solución urgente" y exigieron que se cumpla, cada vez que se requiera, la legislación de aborto no punible que existe desde 1921, junto a la implementación de la educación sexual integral, laica, obligatoria y respetuosa de las diversidades sexuales.

Las actrices apelan a la "responsabilidad de les integrantes de las dos cámaras" en los pasos que proceden a continuación y afirman ser conocedoras de la "presión que ejercen las iglesias y los sectores conservadores desde dentro y fuera del Estado". Por ello, instan a las candidatas y candidatos a pronunciarse explícitamente sobre este tema en sus plataformas, "para decidir si queremos o no que nos representen", indicaron.

"El debate y la ampliación de derechos generan progreso social, no división. La resonancia del tema es mundial. Tienen enfrente una sociedad que se manifiesta, que sale a la calle, que resiste: estén a la altura. Deben escuchar a esta marea incontenible que es transversal a partidos políticos y clases sociales. Decimos: Aborto legal ya. Ni una menos por aborto clandestino. Los movimientos de mujeres, travestis, trans, bisexuales, no binaries y todas las diversidades vamos a seguir agitando nuestra lucha. Acá nos quedamos de pie y de verde hasta que sea ley. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal seguro y gratuito para no morir", resumieron las actrices en su petición.