El áspero cruce entre Ángel de Brito y Flor de la V por Gran Hermano: “Despertar algunas neuronas adormecidas”

escuchar

Gran Hermano (Telefe) volvió a la televisión argentina hace menos de un mes y, en ese corto período, logró quedar envuelto en una larga lista de polémicas. En los últimos días, no solo provocó un acalorado debate en las redes sociales tras el comportamiento de un participante que fue tildado de acoso por muchos usuarios, sino que la situación desembocó en un tenso cruce entre Ángel de Brito y Flor de la V.

Aseguran que Zaira Nara y Paula Chaves están peleadas: ¿quién es el deportista detrás del conflicto?

A lo largo de esta última semana, fueron muchas las cosas que sucedieron en el interior de la casa más famosa del país. Una de ellas, quizás la más comentada tanto en los medios como en las redes, fueron las burlas y malos tratos que recibió Agustín de parte del resto de sus compañeros, quienes hicieron comentarios homofóbicos en su contra. Esta situación llegó a su punto culmine cuando Thiago se acostó en su cama mientras dormía y lo acarició sin su consentimiento al mismo tiempo que otros participantes se reían.

El accionar de quien empezó siendo uno de los favoritos de la audiencia fue repudiado tanto por fanáticos como por múltiples figuras del espectáculo, que reclamaron a la producción de Telefe que aplicaran algún tipo de sanción. Dentro de este grupo se destacó Flor de la V, quien no solo criticó duramente al canal sino que en el proceso protagonizó varios cruces con colegas.

La actitud de Thiago contra Agustín en Gran Hermano que le ganó las críticas del público Captura de TV

El primero se dio en el vivo de su propio programa, Intrusos (América), cuando en medio de una discusión en torno a este tema le dijo a Virginia Gallardo -una de las panelistas y quien estaba planteando una opinión opuesta a la de la conductora- que “estaba diciendo cualquier cosa” y que dejara de gritar.

Pero eso no fue todo, sino que compartió una reflexión contra la postura de otros ciclos televisivos que molestó a algunos conductores. “Mi pregunta es la siguiente: ¿si no pasó, si no sucedió, si no hubo acoso ni broma, por qué Telefe decidió no poner las imágenes al aire? Se los tiro, porque ellos supuestamente ahora fíjense la bajada de línea de Telefe, porque tienen satélites. Porque yo solo trabajo para América así que soy libre como el viento, puedo decir lo que se me canta. No tengo nada con nadie”, expresó durante su magazine.

Ángel de Brito, quien interpretó que se trataba de una indirecta para LAM, optó por responder durante la noche del viernes. “Acá somos libres como el viento, como el huracán y como el tsunami. ¿De qué programas satélites habla la señora? ¿Cuántos programas hablan fuera de la empresa?”, preguntó, irónicamente.

A modo de respuesta, remarcó que la conductora les responde a través de Twitter lo que dicen en el programa y que, después de que Tomás Holder -el primer eliminado y quien causó una gran polémica por sus dichos- fue como invitado, al otro día en Intrusos dijo que se trataba de un “operativo lavandina de Telefe”.

Flor de la V apuntó contra "programas satélites" de Telefe

“¿Qué es lo que ocultamos nosotros? Telefe maneja Gran Hermano como quiere, como Tinelli manejaba el Bailando y nosotros manejamos como queremos. Haces los temas que quéres y no hacés los que no querés ¿Qué es lo que descubrió Flor de la V? ¿Qué los programas se manejan como quieren?”, disparó.

“Lo que digo, para despertar algunas neuronas adormecidas, es que lo que vemos salió de Telefe. Lo grabaron sus cámaras, pero salió de ahí. Si la producción no quiere mostrarlo en la gala, ¿qué obligación tiene?”, finalizó.

LA NACION