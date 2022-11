El tenso cruce entre Flor de la V y Virginia Gallardo en el piso de Intrusos: “Estás diciendo cualquier cosa”

escuchar

Una vez más, Gran Hermano, el reality de Telefe, se ubicó en el centro de la polémica luego de que Thiago, uno de los participantes más jóvenes, tuviese actitudes homofóbicas hacia un compañero, Agustín.

Tanto sus dichos como un hecho en particular -se acostó en su cama y lo tocó sin su consentimiento como burla por su supuesta orientación sexual- generaron mucho repudio en redes sociales y también entre muchas figuras del espectáculo.

En medio de la cobertura del hecho, se generó una acalorada discusión en Intrusos, por América TV, que culminó en un incómodo cruce entre la conductora del ciclo, Florencia de la V y una de las panelistas, Virginia Gallardo.

En las últimas horas, todas las miradas se enfocaron en Thiago Medina, el joven de 19 años que pasó de ser el preferido de la audiencia de Gran Hermano a ubicarse en el centro de todas las críticas.

Todo comenzó cuando gran parte de los participantes del reality se puso en contra de Agustín. Conformado una especie de grupo compactó, comenzaron a burlarse de él, lo aislaran del grupo y lo criticaran. En esa dinámica, también afloraron varios comentarios y actitudes homofóbicas.

La más llamativa fue la de Thiago, que se acostó junto a Agustín mientras dormía, lo acarició y besó y se le pegó al mismo tiempo que otros “hermanitos” se reían. Lo que ellos consideraron un chiste, desde afuera fue visto con muy malos ojos e incluso fue catalogado como acoso, llegando a ser condenado hasta por la ONG Amnistía Internacional.

Thiago se burló de Agustín mientras dormía en la casa de Gran Hermano Captura de TV

Dicho debate llegó a todos los programas de deabtes y, en el caso de Intrusos, el mismo terminó provocando una acalorada discusión entre la conductora y sus panelistas. “Yo creo que lo que está mostrando Gran Hermano es la realidad del país”, comenzó comentado “Pampito” Perello Aciar, quien enseguida fue secundado por Virginia Gallardo. “Yo coincido”, afirmó la panelista y agregó: “Creo que lo hacen adrede. Y te digo más, me parece que es una genialidad de Gran Hermano, porque está hablando el país del programa”. “¡Hasta el presidente!”, acotó Marcela Tauro.

Con gesto bastante ofuscado, Florencia de la V decidió intervenir: “Ahí es donde no coincido. ¿Si mide, está bien hacer una mier... que construye una sociedad violenta, con discursos homofóbicos, con discursos de odio?”. “Mirá, si estuviésemos tan deconstruidos, elegiríamos no mirarlo”, le comentó enseguida Gallardo, desatando el ida y vuelta.

“Ya sé que esto es televisión, pero yo me siento orgullosa del programa que estoy haciendo, puedo plantear una situación que en otros lados no se puede. En Telefe no lo están haciendo, pero yo siento que puedo aportar mi grano de arena para generar una sociedad menos violenta, y eso me encanta. Y otra cosa que celebro es que lo otro ya no pasa desapercibido, la gente lo condena. A pesar de que la gente de Telefe se escuda en los 20 puntos de rating...”, opinó.

El tenso cruce entre Flor de la V y Virginia Gallardo en pleno vivo de Intrusos

Tras algunas intervenciones de sus compañeros, la conductora insistió: “Si desde un medio de comunicación tan importante como Telefe no se condenan dichos homofóbicos hacia una persona, ahí para mí es donde la cosa se complica...”.

Por su parte, Virginia Gallardo expresó: “A mí me parece raro el mensaje. Cuando fue el primer día de Gran Hermano, que pusieron los casting y la selección de los participantes, por ejemplo el de Martina, que dijo que le daba asco la bisexualidad, todos dijeron ‘cómo van a poner eso, le están mostrando a la gente lo que no se debe, es generar odio’, el mensaje era malísimo. Ahora, si lo ocultan van a decir ‘está mal porque lo ocultan’. Es muy raro”.

Evidentemente en desacuerdo, la conductora replicó: “Una cosa no tiene que ver con la otra. Estás diciendo cualquier cosa”. Pero, cuando Gallardo intentó remarcar su punto, de la V exclamó: “No grites, Virginia. Te pido por favor que no grites”.

Aunque la periodista se disculpó y se llamó a silencio, en las redes no dejaron pasar el momento tan fácilmente y múltiples usuarios señalaron la actitud de Flor como un destrato hacia su compañera.

Esta no es la primera ver que la actriz protagoniza un cruce con sus panelistas. Un par de meses atrás, vivió algo similar con Marcela Tauro y Nancy Duré. En esa oportunidad, mientras las panelistas discutían entre sí, ella interrumpió y exclamó: “¡Momento, momento momento! ¡Por favor! ¡Que acá hay una conductora y estoy hablando! Hoy parece que no estuviera. Parece que no estuviera, es una cosa de locos”.

El enojo de Flor de la V en Intrusos

Sin embargo, al día siguiente decidió pedir perdón apenas comenzado el programa y aclaró que fue parte del frenesí del vivo. Por su parte, ambas panelistas aceptaron las disculpas y continuaron como si nada hubiese pasado.

LA NACION