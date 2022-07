Lali sorprendió con su severidad en La Voz Argentina: “Siento que ninguna de las dos la pasó bien”

Una nueva noche de domingo marca la llegada de otra tanda de Batallas, en La Voz Argentina. Cada jurado continúa adelante en la dura tarea de eliminar a participantes de sus equipos, en medio de enfrentamientos en los que los concursantes dejan lo mejor de sí. Motivo por el cual la situación es cada vez más pareja y las elecciones más difíciles para Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky, y Ricardo Montaner.

La primera batalla de la noche, fue protagonizada por dos voces del team Mau y Ricky. Victoria Cuello y Juan Ignacio Aguirre practicaron “Somebody That I Used to Know”, y procuraron pulir importantes aspectos, como el no desafinar o el acoplarse en los momentos adecuados. Y en la noche de la presentación, sus coaches aplaudieron los logros obtenidos. En la devolución, Lali señaló: “Los vi muy bien, es una canción muy difícil, y siento que la han defendido, pero tengo la sensación de que él tuvo que trabajar mucho para que le salga bien. Pero no lo digo desde un mal lugar, porque sentí que te salió bien y que estás contento”.

En su turno, Montaner aseguró que ambos “lucieron muy bien”, y opinó que sus hijos estaban en una situación muy difícil, al tener que elegir quién continuaba en el programa. Finalmente, Ricky concluyó: “Ustedes hicieron esto de una manera muy natural, Juan se notaba que estabas comprometido con la presentación, y los felicito a los dos, estoy muy orgulloso de verdad”. Mau felicitó especialmente a Vicky, y apuntó: “Hubo una parte, después de la mitad, donde abriste tu voz, y salió algo que en realidad me pareció espectacular, tienes una voz hermosísima”. A la hora del anuncio, ellos revelaron que Juan era quien seguía adelante.

Luego llegó el turno de una segunda batalla, que correspondió al team Soledad. Quienes midieron su talento fueron Carolina Diblasi y Morena Pereira, que ensayaron el tema “Quién dijo”. Durante las pruebas, hubo un momento de mucha ternura, cuando Karina “La Princesita”, no pudo contener su emoción ante la interpretación de ambas participantes. Luego del número, Montaner señaló: “Es imposible no emocionarse viéndolas a las dos ahí, porque tienen muy buena voz, entonces es muy difícil apartarse de eso también. Pero aquí me tengo que guiar por lo técnico, y por cómo escuché a cada una colocando la voz, creo que Carolina técnicamente ha tenido un desarrollo espectacular”.

Luego de mucho pensarlo, Pastorutti expresó: “No es una canción fácil de cantar, y tengo que tomar una decisión. Después de la batalla lo tengo un poco más claro, no lo tenía tan claro en el ensayo. Pero la emoción estuvo, y las felicito a las dos. Creo que quien debe seguir en el team Soledad, por lo ocurrido esta noche particularmente, es Carolina”.

Camila Pérez y Florencia Bonavida fueron las protagonistas de la tercera batalla de la noche. Ambas contaron las dificultades que atravesaron en la preparación de “Rehab”, y Camila confesó que no pudo ensayar como hubiera querido, debido a que tuvo Covid-19. Finalmente ambas tomaron el escenario de La Voz Argentina, y Soledad consideró: “Voy a destacar a Florencia, porque siento que llevó gran parte de la canción, y me identifiqué más con ella, que no quiere decir que estuvo mejor, pero me gustó su energía”. En su turno, Mau destacó: “En realidad sí me acerco un poco más a Florencia, pero sentí la intención de esta rebeldía, que es de lo que habla esta canción, y con Camila me hubiera encantado un poco más de irreverencia y actitud, pero me gustó lo que hicieron las dos”.

Al declarar una ganadora, Lali concluyó: “Quiero destacar el trabajo que hiciste Camila, porque yo te vi en ese ensayo que más de canto, fue de expresión corporal, para así sacar a Cami de esa cosa rígida, porque su voz canta un montón. Ella tiene mucho talento vocal, y te quiero recontra felicitar porque siento que hay que ir paso a paso con vos, y esto es un logro gigante. Y Flor, sin dudas llevó la energía de la canción al frente, creo que fuiste muy compañera, y sé que lo hiciste para sostener la puesta en escena. Siento que te hiciste cargo de que no se caiga la canción”. Y dichas esas palabras, Lali anunció que Florencia seguía en el reality.

El último número de la noche, corrió por cuenta del equipo Montaner, y enfrentó a dos de las voces más talentosas del certamen, Michelle Alifano y Dandara. Ellas hicieron una versión de “Telepatía”, de no terminó de convencer a los especialistas, y la Sole fue la primera en tomar la palabra: “Tocó un tema difícil. Siento que la batalla fue pareja, y ya pasa por un gusto de tesitura vocal. En el caso de Michelle, estuvo muy bien, siempre te toca una parte difícil, peo Dandara también me gusta mucho tu voz”. A continuación, Ricky agregó: “Siento que cuando estaban haciendo las armonías, eso Mau y yo lo vivíamos todo el tiempo, es importante que estén pendiente de las dinámicas, pero me encantó y estuvo muy parejo”.