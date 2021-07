El cambio físico de Federico Bal tras adelgazar 14 kilos: “No hay excusas”

Federico Bal sorprendió a sus seguidores con un contundente mensaje sobre sus nuevos hábitos y sobre el entrenamiento que ahora es parte de su rutina. Desde su cuenta de Instagram, el actor de 31 años habló del motivo que lo llevó a adelgazar 14 kilos. “No hay excusas cuando uno elige cuidarse la salud y verse bien”, escribió en la publicación. Semanas atrás, había revelado en sus redes sociales que, tras enfermarse de cáncer, había llegado a aumentar unos 20 kilos.

En su último posteo, el hijo de Carmen Barbieri se mostró corriendo por Tupungato, en Mendoza. Primero, publicó una foto suya parado en el medio de la ruta. Luego, compartió un video en el que un drone lo sigue desde las alturas mientras él completa su rutina de entrenamiento físico.

Federico Bal mostró parte de su rutina de entrenamiento y envió un contundente mensaje de motivación a sus seguidores

“No hay excusas. Ni frío. Ni mucho calor. Ni el ‘no tengo tiempo’”, comenzó Bal en el texto que acompaña las imágenes. “14 kilos menos y un enorme amor y cuidado por mi bienestar, tanto físico como mental”, agregó. Y cerró: “Salud, paz interior y gratitud”.

Fede Bal y un impactante cambio de hábitos

En mayo, Federico usó su cuenta de Instagram para contar que, luego de recuperarse del cáncer de colon, pesaba casi 20 kilos más. “Me enfermé, me relajé y engordé por el tratamiento”, explicó.

Fede Bal relató que por el tratamiento contra el cáncer que padeció, engordó casi 20 kilos Instagram @balfederico

En ese momento, el actor se mostró entrenando boxeo y dijo que decidió empezar a cuidar más su salud y estado físico. “Ya no más”, sentenció. “Día 25 de este entrenamiento a cargo de Federico Devesa y ya los cambios se empiezan a notar”, sumó, motivado. “Preparándome para algo grande que se viene, con más de 5 kg menos me siento más sano, feliz y por sobre todo volviendo a quererme y a verme bien. Esfuerzo, constancia y levantándome 6 a.m. de lunes a viernes, sin excusas”, cerró en la publicación.

