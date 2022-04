“El carpintero” de Bienvenidos a bordo ¿culpó a Laurita Fernández por su salida del programa?

Nahuel Matheu, conocido como “El carpintero”, se hizo famoso en la televisión haciendo dominadas en Bienvenidos a bordo cuando aún era Guido Kaczka el conductor del ciclo. Después de un tiempo en silencio tras su última aparición en aquel programa, dio una entrevista en la que le tiró un par de “palitos” a Laurita Fernández, quien ahora está al frente del proyecto. Primero, dijo que su salida tuvo que ver con el fin del segmento en el que estaba y lanzó que “quizás Laurita no lo pudo llevar bien”. Luego, señaló que ella “le pone lo mejor”, pero remató: “No es Guido, claramente”.

Matheu dio una entrevista para el sitio Diario Show y allí contó cómo es su vida desde que se alejó de la pantalla y volvió a poner toda su energía en su oficio. “Estoy dedicado a la carpintería y tengo mucho trabajo que me sale gracias a Bienvenidos a bordo. La gente viene con confianza para hacer pedidos porque sabe que estuve en la tele. Vienen con otra garantía”, señaló el joven.

Su aparición televisiva ayudó a convertirlo en algo así como un influencer en las redes sociales, y esto le trae otros beneficios. “Tengo que estar haciendo publicidades y canjes -explicó-. También hago campañas de ropa y, dentro de poco, voy a hacer una para suplementos del gimnasio”.

El carpintero se convirtió en una figura muy querida del ciclo Bienvenidos a bordo cuando lo conducía Guido Kaczka

Con respecto a su relación con Kaczka y su posible regreso a la pantalla, el carpintero señaló que charló con el conductor, quien le dijo que se venía “algo nuevo” donde posiblemente él tuviera lugar. “Estoy a la espera de que me vuelva a llamar. Terminé muy bien con él, me agradeció por todo y por las ganas que le puse a competir. Y yo estoy super agradecido porque fue un trabajo”.

En el momento en el que Matheu tuvo que explicar el por qué había dejado de realizarse el segmento de las dominadas cuando Laurita Fernández tomó la conducción, el hombre que se lucía en esta competencia recordó que se fue de vacaciones y, cuando regresó, esa parte del programa no estaba más: “No sé qué pasó, si fue por el manejo, si no lo pudo llevar bien Laurita o si decidieron ir por otro lado. Pero, cuando quise volver, me llevé esa noticia”.

Las dominadas era el segmento de Bienvenidos a bordo en el que brillaba Nahuel Matheu, conocido como el carpintero Captura

Cuando le consultaron su opinión sobre la performande de Fernández, Matheu trató de ser diplomático, pero -de todas formas- dejó en claro su postura. “Es dinámico lo que trata de hacer; obviamente, todo en conjunto con un equipo que le pone lo mejor. Es como pasó con Darío Barassi, cuando se tomó vacaciones y buscaban reemplazarlo. Era muy difícil estar al nivel porque es muy difícil reemplazar a alguien que ya tiene la vara muy alta”, dijo.

Y al referirse, específicamente, a la nueva conductora opinó: “Es simpática, rebuena onda con todos y le pone la mejor. Está generando contenido, pero no es Guido claramente. No estás viendo lo mismo, pero de eso se trata la actitud. Creo que Laurita le ponen toda la actitud para que todo salga excelente y así lo está haciendo. Le deseo todo lo mejor”.

Sobre el final, al hacer un balance de lo que le generó pasar por la televisión, “El carpintero” de Bienvenidos a bordo dijo que le gustó “estar en ese ambiente”; señaló que, si lo llaman, va a volver; y resaltó lo bueno que le dejó pasar por la pantalla: “La gente me sigue reconociendo y me siguen brindando amor”.