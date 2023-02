El Chino Leunis estalló contra las críticas hacia El Hotel de los Famosos tras la denuncia por abuso sexual

escuchar

Aunque la segunda temporada de El Hotel de los Famosos (eltrece) debutó a principios de enero sin penas ni glorias, semanas después del inicio se vio envuelta en una polémica que, a pesar de haber comenzado como un simple rumor, en las últimas horas se convirtió en una severa denuncia ante la Justicia. En medio del conflicto tanto legal como mediático, el Chino Leunis -quien conduce el reality junto a Pampita Ardohain- respondió a las críticas que recibió la producción.

Florencia Moyano denunció a Juni Martino por abuso sexual en El hotel de los famosos

En la mañana del 2 de febrero, Florencia Moyano inició acciones legales contra Juani Martino por abuso sexual con acceso carnal, hecho sucedido en el marco de las grabaciones del programa en el que ambos fueron concursantes. De esta manera, la expulsión de Martino, la cual había trascendido sin muchos detalles sobre el por qué, finalmente se vio justificada.

Los pormenores del calvario que habría vivido la influencer fueron dados a conocer por Ángel de Brito quien, en la noche de LAM (América), compartió la denuncia que cuenta con las declaraciones de la víctima.

Flor Moyano denunció a Juani Martino por abuso sexual durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos (Captura video)

“Cuando le dije que no quería tener relaciones sexuales, sustituyó los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia. Aunque en principio lo hacía de manera solapada, no lo hizo adelante de todos y tampoco era una actitud constante”, lee parte del documento.

Asimismo, enumeró las múltiples ocasiones en las que su compañero vulneró su intimidad, la violentó tanto psicológica como físicamente y relató las dos oportunidades en las que la forzó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. En cuanto al rol de la producción, explicó que, en cuanto ella se acercó a hablar con una de las encargadas, intervinieron de manera inmediata, la llevaron a hablar con el psicólogo y expulsaron a Martino.

La palabra del Chino Leunis, conductor de El hotel de los famosos sobre la denuncia de Flor Moyano

No obstante, cuando la denuncia alcanzó los medios, una de las críticas principales fue por qué desde la producción no intervinieron antes, cómo fue que no notaron que algo estaba pasando. Ante los reiterados comentarios, repetidos tanto en la televisión como en las redes sociales, el Chino Leunis decidió responder.

“Estoy al tanto de lo expresado por Flor Moyano. Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo. Por respeto y pedido expreso de Flor es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte”, escribió. Por su parte, Pampita no habló públicamente sobre las denuncias.

Martín Salwe se sumó a las críticas contra El Hotel de los Famosos

Martín Salwe, uno de los finalistas de la primera temporada de El Hotel de los Famosos y quien atravesó la competencia con muchos conflictos no solo con sus compañeros sino también con la producción, se refirió a la reciente denuncia de Flor Moyano al realizar una dura crítica contra el programa.

Martín Salwe se sumó a las críticas contra El Hotel de los Famosos

Durante su paso por el reality, Salwe fue acusado de hacerle bullying a Locho Loccisano, uno de sus compañeros, mientras él aseguraba que la supuesta víctima también tenía malas actitudes con los demás concursantes. Incluso, llegó a tener un fuerte cruce con el mismo Chino Leunis, quien le pidió que tratara mejor a los demás participantes con la frase: “Yo veo todo y es muy violento”.

Luego de que se conociera lo vivido por Moyano y en medio del debate sobre cuánto llegaron a captar las cámaras, Salwe compartió el video de su tenso intercambio con el conductor y escribió: “Yo veo todo’ me decían. Me desviví explicando que no era así”.

Martín Salwe habló sobre la denuncia de Floy Moyano

Cabe destacar que fue el excompetidor quien, semanas atrás, dio la primicia de la expulsión de Juani Martino y quien, en su momento, explicó que era el resultado de “una situación” que se había dado con su supuesta pareja, Flor Moyano.

LA NACION