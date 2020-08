Diego Vicos (36) interpretó a "El colo" en la popular tira Cebollitas. Hoy trabaja en la industria audiovisual en República Dominicana y recuerda cómo la ficción infanto-juvenil le cambió la vida

Pasaron más de 20 años de la grabación de Cebollitas, pero no hay un solo día en el que a Diego Vicos no le llegue un mensaje sobre su trabajo en la tira. Le muestran cartas escritas a mano en 1998, le comparten videos y le recuerdan cómo eran las tardes frente al televisor viendo a "El colo", su personaje en la tira infanto-juvenil que marcó a toda una generación. Instalado en República Dominicana y al frente de una productora audiovisual, el actor y productor de 36 años le cuenta a LA NACIÓN cómo siguió su vida y su trabajo después de integrar una de las ficciones más populares de la década del 90.

"Creo que ahora que soy más grande aprecio más y me sorprendo mucho por el cariño que sigo recibiendo a partir de esa tira", reflexiona, desde la capital caribeña de Santo Domingo. Todos los días recibe menciones en las redes sociales y mensajes privados que llegan desde Panamá, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, El Salvador, y, por supuesto, Argentina. El lugar más sorprendente desde el que todavía hoy -22 años después de haber sido parte de Cebollitas- recibe muestras de cariño es de Grecia. "No pasa un solo día en el que no me escriba un griego", cuenta Vicos, que desconocía que la ficción se había emitido en el sureste de Europa.

Cebollitas, el antes y después en la vida de Diego Vicos

Las primeras repercusiones del programa llegaron cuando Diego estaba en la secundaria. Cursó en una escuela pública y trató de mantener una vida lo más parecida a la de un "adolescente común" que pudo, aunque Cebollitas fue un quiebre en su vida personal y profesional. "Me dio un impulso definitivo para volcarme a lo artístico".

"El colo" y el resto del elenco de Cebollitas junto a Diego Maradona

Vicos empezó a estudiar teatro a los 9 años con un espíritu lúdico. "Ahí me di cuenta de que era lo mío, la pasaba muy bien y mi mamá también entendió que era para mí". Pero esas clases eran distintas de la constancia que demandaba a un niño trabajar todos los días en televisión. "Con Cebollitas aprendí la disciplina de grabar un programa diario. Memorizar guiones, grabar, viajar en giras por el interior y el exterior del país. La pasábamos muy bien, pero obviamente teníamos días en que estábamos exigidos, que quería descansar y no dábamos más. Si lo pienso ahora como adulto, era muchísimo".

La vida post Cebollitas: el trabajo de Diego Vicos en República Dominicana

Después de terminar la escuela, Vicos se volcó a la parte técnica audiovisual y conoció a la mamá de su hijo y expareja, una mujer dominicana que había viajado a Argentina a estudiar cine. Tras cuatro años juntos, en unas vacaciones en Santo Domingo, conocieron a la hija de un importante productor del país caribeño que les habló del impulso que República Dominicana le estaba dando a la industria a través de una Ley de Cine.

"Teníamos a nuestro hijo muy chiquito, con un año y medio todavía, y dijimos 'es ahora, es el momento', y decidimos venirnos para acá", cuenta. "Vinimos con proyectos confirmados, a tal punto que en mi primer día acá bajé del avión, dejé las maletas en lo de mis suegros y me fui a la oficina de la casa productora trabajar en el departamento de casting".

Cuando llegó a Dominicana, para su sorpresa, también lo reconocieron como "El colo". "Se fue dando de a poco. El dominicano es muy respetuoso, no es tan eufórico como el argentino. Pero había muchísima crew que se me empezó a acercar, muy sorprendidos de darse cuenta que yo era ese nene".

Hace pocos meses, Vicos lanzó DIV Talent Agency, su propia agencia de casting a la que hoy dedica casi todo su tiempo. "Si bien en Argentina me rodeaba de mucha gente que no trabaja en esto, acá la mayoría de mis amigos están en cine o publicidad, así que todo el día hablamos de proyectos y propuestas, y eso sofoca", dice sobre el equilibrio que busca encontrar entre trabajo y vida personal. "Trato de salir de ahí. Tenemos las playas muy cerca, que es un paseo muy lindo. Paso todo el tiempo que puedo con mi hijo, con mi perro y me encantan los deportes", sigue. "Tenemos un equipo de fútbol con gente de muchísimos países, ¡estoy jugando mejor que en Cebollitas!".