Pasaporte dominicano sin cita: cómo hacer el trámite en el consulado de Nueva York en octubre 2025

Para los dominicanos que viven en Nueva York y que necesitan renovar su pasaporte o tramitarlo por primera vez, no es necesario viajar a República Dominicana para realizar este trámite. El país latino cuenta con una oficina consular en La Gran Manzana en donde se puede conseguir este documento oficial y sin sacar cita.

Dónde se encuentra el consulado dominicano en Nueva York

De acuerdo con el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex, por sus siglas), la sede principal del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York se encuentra en:

1501 Broadway Floor 4r, New York, NY 10036

El consulado notifica en sus redes sociales la inauguración o reapertura de sus sedes en Nueva York (Facebook/Consulado Dominicano en NY) Elin Capellan

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 08.00 hs a 16.00 hs, mientras que los fines de semana atienden de 09.00 hs a 15.00 hs los sábados y de 09.00 a 13.00 hs los domingos, como explicó en consulado en su cuenta de Facebook.

Para acudir a la sede consular en Nueva York no es necesario agendar una cita previa. En caso de tener alguna duda, los medios de contacto son a través del número telefónico (212) 768-2480 o vía correo electrónico (infony@mirex.gob.do).

Es recomendable revisar las redes sociales del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York porque ahí se anuncia el cierre o la apertura de oficinas externas en otras partes del estado.

Por ejemplo, el 13 de septiembre de 2025 se anunció en Facebook el regreso de una sede en 2633 Webster Ave. Bronx NY 10458.

Requisitos para tramitar el pasaporte dominicano por primera vez

Los documentos requeridos para conseguir el pasaporte dominicano por primera vez dependen de si el solicitante tiene más de 18 años o si es menor de edad, como indicó el Mirex.

Para obtener el pasaporte es necesario contar con cédula dominicana actualizada (Facebook/Dirección General de Pasaportes)

Los mayores de edad que acudan al consulado en Nueva York deberán presentar:

Cédula dominicana actualizada.

Acta de nacimiento legalizada o con código de barras emitida en República Dominicana a partir del 2014, o un acta de nacimiento emitida por la Junta Central Electoral en EE.UU.

o con código de barras emitida en República Dominicana a partir del 2014, o un acta de nacimiento emitida por la Junta Central Electoral en EE.UU. En caso de ser naturalizados, también se deberá mostrar la transcripción del acta de nacimiento y la certificación de naturalización.

Por su parte, los requisitos para tramitar por primera vez el pasaporte de un menor de edad son:

Acta de nacimiento legalizada .

. Asistir acompañados por al menos uno de sus padres, un tutor o un adulto con poder legal autorizado para realizar el trámite.

por al menos uno de sus padres, un tutor o un adulto con poder legal autorizado para realizar el trámite. Cédula dominicana actualizada del adulto acompañante .

. En caso de ser naturalizados, se requerirá la transcripción del acta de nacimiento.

Para los mayores de 18 años, el trámite tiene un costo de US$150, mientras que el precio es de US$133 para los menores de edad.

Requisitos para renovar el pasaporte dominicano

El costo para renovar el pasaporte es el mismo que para conseguirlo por primera vez: de US$133 para menores de edad y de US$150 para los mayores de 18 años, de acuerdo con el Mirex.

En agosto de 2025, la Dirección General de Pasaportes anunció que próximamente el pasaporte dominicano será actualizado con más medidas de seguridad (Facebook/Dirección General de Pasaportes)

Los documentos que deberán llevar los mayores de edad para renovar su pasaporte son:

Pasaporte vencido.

vencido. Cédula dominicana actualizada.

dominicana actualizada. Acta de nacimiento legalizada.

En el caso de los menores de edad, los requerimientos son:

Pasaporte vencido.

vencido. Ir acompañado de al menos uno de sus padres, un tutor o un adulto con poder legal.

de al menos uno de sus padres, un tutor o un adulto con poder legal. Cédula dominicana del adulto acompañante .

. Acta de nacimiento legalizada.

Para renovar el pasaporte, los dominicanos naturalizados deberán mostrar una copia de la transcripción del acta de nacimiento y el certificado de naturalización.

Si se renovará el pasaporte por daños o deterioro, los solicitantes pagarán una penalización establecida por la Dirección General de Pasaportes en República Dominicana.

En caso de haber perdido el pasaporte, el valor de la multa dependerá de cuántas veces se ha extraviado previamente este documento: