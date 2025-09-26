Nueva oficina del consulado de República Dominicana en el Bronx de Nueva York: dónde queda

La comunidad migrante en Nueva York cuenta con una nueva sede consular de República Dominicana en el Bronx. Se trata de una oficina alterna que reabrió recientemente con el objetivo de facilitar los trámites y servicios de miles de residentes de esa nacionalidad en el distrito.

Dónde queda la nueva oficina del consulado de República Dominicana en el Bronx

El Consulado General de República Dominicana informó en una publicación de X que reabrió su oficina alterna ubicada en 2633 Webster Ave, Bronx.

El consulado dominicano reabrió su sede en Bronx para facilitar los trámites de los residentes Consulado Dominicano en NY

“¡Queremos estar cada vez más cerca de ti! Por eso, celebramos la reapertura de un espacio pensado para seguir sirviendo con compromiso y cercanía a nuestra comunidad en el estado en Nueva York", expresaron.

El objetivo de la nueva sucursal es agilizar la gestión de diferentes trámites y documentos sin que los residentes del Bronx tengan que acercarse a la sede central que se encuentra en Manhattan.

Algunos de los servicios que ofrece la sucursal son:

Gestión de actas de nacimiento, carta de ruta, traducciones, contratos, ID consular y apostillados

Emisión y renovación del pasaporte

Presentación de declaraciones juradas

Tramitar la ciudadanía dominicana

Cuáles son los horarios de atención de la nueva oficina del consulado de República Dominicana en el Bronx

La nueva oficina alterna del consulado de República Dominicana abre durante toda la semana laboral, es decir, de lunes a viernes desde las 08 hs a 16 hs.

Para acudir a la sucursal no es necesario agendar una cita previa. En tanto, las consultas se pueden realizar a través de los siguientes medios de contactos oficiales:

Número telefónico: (212) 768-2480

Correo electrónico: infony@mirex.gob.do

La sucursal del consulado en el Bronx abre de lunes a viernes

A dónde se encuentra la sede central del consulado dominicano

Los servicios de trámites consulares también se pueden encontrar en la sede principal ubicada en 1501 Broadway, cuarto piso.

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 08 hs a 16 hs, mientras que los fines de semana ofrecen operativos móviles de 09 hs a 15 hs los sábados y de 09 a 13 hs los domingos, de acuerdo a una publicación que compartió el consulado en su cuenta de Facebook.

Estos son los requisitos para tramitar el pasaporte dominicano por primera vez

Los ciudadanos dominicanos que se encuentra en Estados Unidos que quieran tramitar su pasaporte por primera vez deben presentar una serie de documentos. Los requisitos varían si el solicitante tiene más de 18 años o si es menor de edad, de acuerdo al sitio oficial del consulado.

Los documentos necesarios para poder tramitar el pasaporte dominicano varían de acuerdo a la edad del solicitante Consulado Dominicano en NY

Las personas mayores de 18 años deben presentar:

Cédula Actualizada.

Acta de Nacimiento legalizada o con Código de Barra emitida en República Dominicana a partir del 2014; o un acta de nacimiento emitida por una oficina de la Junta Central Electoral en Los Estados Unidos.

En caso de ser naturalizados, también se deberá mostrar la transcripción del acta de nacimiento y la certificación de naturalización.

El trámite tiene un costo de US$150.

En cambio, los menores de 18 tienen otros requisitos: