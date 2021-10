El emotivo mano a mano de Chano con Juana Viale: de la confesión del músico a la canción que le acaba de dedicar a su mamá y a “todas las protectoras”

Santiago “Chano” Moreno Charpentier tuvo una charla muy emotiva con Juana Viale sobre cómo está transitando su internación en el centro terapéutico y lo que recuerda de los días previos al violento episodio en el que recibió un disparo de parte del policía Facundo Amendolara, por el cual debió ser intervenido. El segmento especial se emitió este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand.

En primera instancia, el ex Tan Biónica le agradeció a su expareja y amiga por su visita al centro. “Estoy muy contento de que estés acá, creo que esta va a ser la primera y última nota que haga (Nota de la Redacción: la entrevista se registró antes de la charla del músico con Jorge Lanata), estoy mejor que nunca aunque parezca raro”, contó. “Me alegra mucho, porque la última vez que nos vimos yo te dije que no te veía bien”, le manifestó Juana. “Se te quiere, Chano”, sumó la actriz y conductora, algo conmovida. “Yo también te quiero mucho”, secundó el músico. “Le tenés que componer una canción a tu mamá”, le aconsejó Viale, ante lo que Chano comenzó a interpretar unos versos del tema en cuestión dedicado a su mamá, Marina Charpentier, y a todas las figuras “protectoras”.

Asimismo, el intérprete aseguró que de no haber recibido el disparo probablemente no hubiese parado nunca de consumir. “Tal vez no hubiese parado si no hubiese pasado lo que pasó. Me acuerdo que estaba en tratamiento ambulatorio desde siempre con un psiquiatra, pero en la pandemia lo dejé de ver y empecé a manipular mi medicación, a consumir, me empecé a poner mal. En la pandemia estuve solo en una casa gigante, no podía soportar que hubiera gente, no me acuerdo nada de esos días previos. Yo iba a comprar sustancias llorando, consumía solo en mi casa, paranoico, y en ese momento estaba sin poder parar”, recordó el músico, quien luego aludió al episodio que derivó en su internación.

Marina, la mamá de Chano, junto a su hijo

“Me acuerdo del llamado al 911 porque mi mamá quería internarme y yo no estaba de acuerdo, y al otro día hizo lo mismo. Yo no quería, pero después de eso no me acuerdo más, estaba en una especie de blackout”, compartió. “Me despierto atado en el sanatorio Otamendi y lo veo a mi hermano Bambi. Le dije que iba a estar bien, que se quedara tranquilo, yo no sabía ni que me habían pegado un tiro, me iban contando”, prosiguió. En otro tramo de la charla Viale quiso saber si recordaba haber manipulado un cuchillo. “Yo nunca tuve un cuchillo en mi vida”, respondió inicialmente el músico. “Pero no me acuerdo de nada, solo puedo decir que el balazo me sirvió, más allá de haber perdido el riñón, el bazo y parte del páncreas, fue como otra oportunidad, la oportunidad de estar vivo hoy”, remarcó.

Por otro lado, el artista aseveró que no quiere “consecuencias” para Amendolara ni que se genere un debate sobre el uso de las pistolas Taser. “Quizá se le escapó el disparo”, expresó. Recordemos que el oficial Amendolara está imputado de “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”, delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.

Chano agotó tres fechas en el Luna Park y muchos creen que es muy pronto para que vuelva al escenario Instagram

En cuanto a su cotidianidad en el centro, Chano habló al respecto y aseguró que es uno de los espacios en los que más cómodo se ha sentido. “Tenemos una estructura firme e inquebrantable, una rutina, desde los cigarrillos que te fumás a la meditación que hacés donde estás en completo silencio; parece bizarro, pero es uno de los mejores lugares en los que estuve en mi vida, acá soy Santi, Chano me dicen desde que crecí, pero acá soy Santiago”, subrayó el músico, quien se mostró muy entusiasmado de volver a los escenarios en breve, con los tres shows que dará en el Luna Park el 4, 25 y 26 de noviembre y los que realizará en Córdoba y Rosario. “Los tengo que hacer muy concentrado, como un actor, vuelvo con todo, pero con mucha responsabilidad, y le tengo que agradecer a la gente”, sumó.

El caso

Chano junto a su tío en su primera aparición luego del alta médica

La noche del 25 de julio, Chano debió ser hospitalizado y permaneció varios días en terapia intensiva tras recibir una herida de bala en el abdomen: le tuvieron que extirpar su riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas. Además, los médicos debieron suturarle una perforación en el colon a raíz del incidente. En agosto, el artista grabó un video en el que le contó a sus fans que iba a ir a otro lugar para continuar su tratamiento.

El video de Chano Moreno Charpentier, a horas de recibir el alta médica

El episodio está siendo investigando por la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Zárate-Campana -dirigida por el fiscal Martín Zocca-, y hasta el momento se sabe que el hecho se produjo en la casa del músico en el barrio privado en el que reside, en Capilla del Señor. Según trascendió, la mamá de Chano había pedido ayuda al servicio de salud tras encontrar a su hijo fuera de sí. En ese instante, un patrullero se acercó para tratar de subirlo a la ambulancia, a lo que Charpentier se resistió. Una de las versiones dice que uno de los efectivos disparó mientras Charpentier sostenía “una cuchilla”, pero su familia niega la presencia de un arma blanca.