El conmovedor posteo de Darío Barassi a un año de la muerte de su madre

Darío Barassi conmovió a sus seguidores con un emotivo posteo en homenaje a Laura, su mamá. A menos de 24 horas de que se cumpla un año de su muerte, el conductor conmemoró la fecha con un desgarrador texto en el que expresó su dolor por la ausencia. Para acompañarlo, seleccionó algunas de sus fotos favoritas junto a ella. “Mañana primer año. Que Parecen miles, y que parece un día. Que sé yo”, comenzó.

“Que hay que soltar, que vive en vos, que la tenés que sentir, que la tenés que dejar descansar. Que sé yo”, expresó Barassi en la publicación en la que se pueden ver imágenes de sus últimos momentos junto a su mamá, quien murió tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Y continuó: “Básicamente, no sé, no sé. Voy viendo qué carajo hacer con semejante ausencia, extraño un montón, me duele profundo, pero la siento cerca; la veo en mis hijas, la veo en una receta, en el viento, en los árboles, en el mar y en mí. Te amo, viejita”.

El desgarrador posteo con el que Darío Barassi recordó a su mamá @dariobarassi

“Uno sigue caminando, el mundo sigue funcionando, por momentos quiero gritar y decirles ‘ey, se bajó alguien muy importante de este tren, frenen un rato’. Me lo digo a mí mismo, hago que mi mundo pare y te pienso, te siento, te escucho y te veo. Estás radiante, ya querías soltar ese cuerpo enfermo y ser eterna. Merecido descanso, madre mía”, añadió.

Para cerrar, el conductor escribió una tierna dedicatoria: “Un año. Que parecen miles y que parece un día. Te suelto y te extraño. En el próximo recreo de vida charlamos, viejita querida. Te contaré del laburo que te pondrá orgullosa, de las chicas que están divinas, y nos reiremos de las mismas anécdotas de siempre. ¿Sabés? Un poco tuyo vive en mí, eso también es eterno. Por suerte. Te adoro mamá. El ‘gorito’”

Darío Barassi junto a Laura, su mamá @dariobarassi

Al ver el posteo, los seguidores de Darío Barassi se hicieron presentes para darle su apoyo en este doloroso momento. “Seguro se hizo amiga de mi vieja. Allá arriba hay un club hermoso de madres que nos miran con orgullo”; “Qué divertido debe haber sido para tu mamá ser tu mamá” y “Abrazo fuerte Darío, uno deja de ser niño el día en el que se van nuestros viejitos, pero ese amor no se termina”, fueron algunos de los mensajes de aliento que recibieron más ‘Me Gusta’ por parte de los usuarios.

El increíble presente laboral de Darío Barassi

A pesar del dolor que atraviesa por la ausencia de su madre, Darío está en uno de sus mejores momentos laborales. Hace unos días, el conductor abandonó Ahora caigo (eltrece) para poder enfocarse en su próximo proyecto: una serie para Disney+. “Antes de arrancar el programa, tenía que comunicar esto, tenía una serie ya pautada”, aseguró el actor.

Darío Barassi y Yayo protagonizarán una serie de Disney+ Disney+

Si bien Barassi no dio muchos detalles acerca de la ficción, sí les anticipó a sus fanáticos que implica un gran desafío en su carrera. Según reveló la cuenta oficial de la plataforma de streaming, se trata de una comedia policial que protagonizará junto a Yayo. La trama, girará en torno al asesinato de un embajador ruso en Argentina, un crimen que colocará a Roberto Gutiérrez (Barassi) y Rubén Torcoletti (Yayo), en una situación que los supere ampliamente.