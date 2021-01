La actriz compartió su historia en Instagram. Crédito: Telefe

Araceli González subió una serie de historias a su cuenta de Instagram contando un episodio que vivió junto a sus hijos Florencia Torrente y "Toto" Kirzner.

"Quiero contarles algo que no es íntimo pero es como me manejo con mis hijos cuando veo algo que llama la atención y puede ser un aprendizaje para ellos. Estoy siempre mandándoles por WhatsApp noticias que me impactan o me llegan al corazón", comenzó explicando en un video Araceli.

"Yo les mandé a mis dos hijos este video que realmente me impactó. Todo lo que sea genuino y realmente de corazón trato de compartirlo con ellos", continuó la actriz que luego compartió el video en cuestión.

En la escena se puede ver a un hombre de 96 años que está ante un juez acusado de manejar en exceso de velocidad. Ante la afirmación del juez, el anciano asegura que estaba llevando a su hijo discapacitado a realizarse un examen de sangre. Esto emociona hasta las lágrimas al letrado que le afirma que "es un buen hombre y que es todo lo que Estados Unidos quiere". Como reflexión, el juez remarcó la importancia de cuidar a los hijos no importa la edad que uno tenga.

Luego del video, Araceli compartió la respuesta de su hija Florencia: "Hermoso ma. Fuerte, fuerte, fuerte". Y a continuación lo que le escribió "Toto": "Lloré muchísimo, con congoja y todo. Estuvo muy bien el juez".