El costado tierno de los Oscar 2022: Bradley Cooper llegó del brazo de su madre, Gloria Campano

La gala número 94 de los Premios Oscar se celebró este domingo en Los Angeles, Estados Unidos, en una ceremonia marcada por el escándalo por la reacción violenta de Will Smith contra Chris Rock.

Para cumplir con el clásico rito de mostrarse y ser vistos, las celebridades se pasearon por la alfombra roja con sus partenaires de ocasión. En el caso de Bradley Cooper ya es costumbre que no asista solo. Es que el actor presenció el evento en compañía de su madre, Gloria Campano, que se desempeña como una reconocida periodista de la cadena de televisión estadounidense NBC.

En esta ocasión, el actor nacido hace 47 años en Pensilvania, fue convocado por su participación en El callejón de las almas perdidas, película producida por el director mexicano Guillermo Del Toro. Cooper lució un esmoquin, de corte clásico, color negro y Campano resplandeció con un vestido oscuro de encaje, acompañado de una chaqueta de tono plateado.

Bradley Cooper asistió a la gala de los Oscar junto a su madre, Gloria Campano

No es la primera vez Cooper asiste con su madre a los Oscar. En 2019 también lo hizo y se llevó el reconocimiento de Julia Roberts al finalizar el evento: “Me gustaría felicitar a todos los nominados y buenas noches a la madre de Bradley Cooper y a mis hijos, y gracias por mirar”.

Madre e hijo mantienen un un estrecho vínculo tras la muerte de su padre en 2013, a causa de un cáncer de pulmón. Debido a este impactante suceso, el protagonista de Nace una estrella convive junto a ella en una casa de Nueva York, donde se los han visto caminar por las calles de esa ciudad. En una entrevista con la revista Details Magazine, manifestó la circunstancia que le toca atravesar: “Estamos sobreviviendo. Los dos. Seamos realistas: probablemente no sea fácil para ella, por cierto, estar viviendo con su hijo. Así es la vida”.

Y siguió: “Mi familia es muy unida, y la muerte de mi papá fue brutal para todos nosotros. Fue un cisma, y sus réplicas no se han detenido. Nos necesitamos unos a otros. Así que aquí estamos. Pero no me malinterpreten. No está exento de complicaciones. No es como si yo viviera en un complejo y ella estuviera en la casa de huéspedes. No. Ella está en la habitación de al lado. Pero aquí está la cosa: es una chica genial. Podemos pasar el rato, y ella puede aguantar los golpes. Si ese no fuera el caso, no hay manera”.

Qué otras celebridades fueron acompañadas por familiares

Bradley Cooper no fue la única celebridad que asistió a la ceremonia de la Academia junto a un integrante de su familia. Otras situaciones similares se vivieron con Jude Hill, la estrella emergente del film Belfast, que posó junto a su madre, Shauneen Hill y el caso del deportista recientemente retirado Shaun White, quien también estuvo acompañado por su madre, Cathy White.