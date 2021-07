Revelan el ofensivo apodo que Horacio Cabak usó para referirse a Sofía “Jujuy” Jiménez en un audio

Días atrás, Sofía “Jujuy” Jiménez contó cómo fue trabajar con Horacio Cabak en Informados de todo (América) y relató algunas desagradables experiencias que tuvo con el periodista. “Me maltrataba delante de todos, yo estaba temblando, me temblaban las piernas, todo se estaba yendo de las manos, me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”, dijo la conductora en Almorzando con Mirtha Legrand. Ahora, un audio filtrado hizo públicos una serie de repudiables comentarios de Cabak sobre su excompañera.

“Yo estaba haciendo un reemplazo y me fue muy difícil, se suponía que Horacio era mi compañero, que éramos una dupla, pero eso no estaba pasando”, explicó Jiménez, en relación a cómo no la dejaba intervenir en el programa, y lo mucho que le costaba ir al canal todos los días por la actitud de su colega. “Era rarísimo lo que se sentía, había como un doble discurso. Hace 11 años que trabajo en el medio y no me había pasado nunca eso con nadie”, amplió en diálogo con Juana Viale.

Este martes, en un audio que se emitió en Intrusos (América), se revelaron las apreciaciones de Cabak sobre el trabajo de su compañera y un cruel apodo que usó para referirse a ella. “Me confrontó al aire en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de ‘frena y escuchá’, y ella me dice ‘somos todos equipo, tenemos que hablar’”, expresa el conductor en el material. Luego, continúa: “Dije ‘no, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire y no te das cuenta’”.

Después, Cabak relata algunas situaciones que lo incomodaron en vivo. “Hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita: pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces...”, sostiene. Por último, con desdén, agrega sobre el desempeño de Jiménez: “¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”.

LA NACION