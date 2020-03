El curioso mensaje de Camila Cabello a sus fans argentinos: "Los amo, b..."

Camila Shawn se unieron a los músicos que transmiten en vivo para acompañar a los que hacen cuarentena alrededor del mundo. Crédito: Instagram

21 de marzo de 2020 • 00:44

La idea era sumarse a la gran cantidad de artistas alrededor del mundo que están tocando en vivo para sus fans a través de las redes. La cubana nacionalizada estadounidense Camila Cabello se sumó a la tendencia junto a su novio Shawn Mendes con el hashtag #TogetherAtHome (Juntos en casa).

Durante la transmisión interpretaron, entre otros, Havana (primer corte de Camila , el álbum debut de Cabello) y Señorita , que grabaron juntos en 2019. También interpretaron Lost In Japan , de Ed Sheeran.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, mientras Camila leía los comentarios, comenzó a notar que muchos de ellos provenían de nuestro país. Así fue, que espontáneamente lanzó un "Los amo Argentina, boludo", que provocó la euforia de todos los fans que se sintieron aludidos.

La inciativa de Camila y Shawn tiene su correlato en el difícil momento que está viviendo la cantante. Recientemente, Cabello reveló que sufre de trastornos de ansiedad y estrés, lo que potencia su angustia ante el crecimiento de la pandemia de coronavirus. Al parecer el único recurso que ha encontrado para controlarse y estar en armonía es la meditación, que practica todos los días.

Así lo contó en sus redes: "La meditación cambió mi vida en los últimos meses. No compartí esto con ustedes en su momento porque, honestamente, solamente estaba tratando de estar bien. Pero me hizo una mejor persona, no solamente me ayudó a a manejar mis emociones, la ansiedad y el estrés, sino que me potenció la empatía, el amor y la compasión".