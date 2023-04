El curioso motivo por el que Chris Martin come solo una sola vez al día

escuchar

En una entrevista reciente, Chris Martin reveló un hábito alimenticio bastante llamativo que aplica en su vida. Según describió, solo come una vez al día, durante el almuerzo, y luego no consume ningún alimento en casi 24 horas. Esta costumbre la comenzó hace varios meses, como resultado de un consejo que tomó de parte de su colega, Bruce Springsteen.

Actualmente, Coldplay es una de las bandas más populares a nivel mundial. Su música es muy escuchada y genera no solo una enorme base de fanáticos, sino también muchos oyentes casuales de sus temas.

Esta fama se hace notar en cada uno de sus shows, donde cientos de miles de personas se movilizan para escuchar sus canciones en vivo y ver lo que preparan en cada una de sus presentaciones. La prueba más clara de esto fue la racha de diez recitales que realizó la banda británica en el estadio de River en Buenos Aires, entre octubre y noviembre del 2022.

Por ese motivo, siempre es alto el interés por los integrantes de la banda y especialmente por el cantante, Chris Martin. En este caso, el artista fue noticia por su particular costumbre que dio a conocer públicamente en la entrevista que le dio a Conan O’Brien. Según su relato, todo comenzó durante un encuentro que tuvo con Bruce Springsteen.

Chris Martin, el cantante de Coldplay, explicó por qué come una vez al día Santiago Hafford - LA NACION

Más allá de su admiración artística por el estadounidense, el intérprete de “Viva la vida” se sorprendió por su forma física. Con 73 años, el músico luce una figura envidiable. El británico, quien ya realizaba una dieta y le prestaba atención a la evolución de su cuerpo, aprovechó un almuerzo que compartieron, y supo cuál era la clave de su colega.

Patty, la esposa de Bruce, le comentó al líder de Coldplay que su pareja come una vez al día y que, junto con la implementación de otros hábitos, esta era de una de las bases de su estado físico. A partir de allí, Martin decidió imitarlo e incluyó esta costumbre en su vida, según consignó el medio The Sun.

“Ya no como nada para cenar. Dejo de comer a las cuatro de la tarde. Todo lo aprendí al almorzar con él, con Bruce Springsteen”, remarcó.

A Chris Martin le sorprendió el estado físico de Bruce Springsteen y por eso decidió aplicar la misma dieta (AP Photo/Centre Daily Times, Pat Little) PAT LITTLE - CENTRE DAILY TIMES

“Bruce estaba en mejor forma que yo. Yo estaba como, ‘bueno, ese es mi próximo desafío’”, explicó.

Más allá de esta anécdota con su colega, en la entrevista también explicó en la entrevista que solamente almuerza y que no consume ningún alimento después de las 4 de la tarde. Al ser la única comida del día, el artista también remarcó que suele ser contundente.

En cuanto a este hábito, relató que no suele cocinar y que no es un rubro en el que tenga mucha habilidad. Con ese escenario en mente, tener solo una comida al día no solo es un factor clave de la dieta que lleva adelante, sino que además le resulta práctico desde el punto de vista del tiempo.

Más allá de la sorpresa de su entrevistador por lo que le contó, lo cierto es que hace algunos años, Martin hizo otra dieta estricta, aunque con un formato distinto y en esa ocasión también fue noticia.

En aquel entonces, el cantante de Coldplay seguía un plan de alimentación que consistía en ayunar un día de cada seis, en el que solo tenía permitido beber agua durante el transcurso de toda la jornada.

LA NACION