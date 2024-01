escuchar

El primer episodio de Friends aterrizó en la televisión estadounidense el 22 de septiembre de 1994. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox-Arquette y Matthew Perry no podían imaginar el flamante éxito que alcanzaría la serie que culminó diez años después con 236 episodios. A tres décadas de su estreno, las sorpresas continuaron y un fanático reveló un detalle imperceptible para muchos que descubrió en su introducción.

Las aventuras de Rachel Green, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing, Ross y Mónica Geller se instalaron en el día a día de los espectadores, al evadirlos de las preocupaciones rutinarias durante al menos 20 minutos y hacerlos reír y emocionarse en cada episodio. El flamante éxito de Friends continuó hasta la actualidad y los fanáticos pueden disfrutar de la aclamada sitcom a través del streaming, incluso con un reencuentro entre sus protagonistas en 2021.

Los fans de Friends no la vieron solo una vez, sino que navegaron varias veces entre sus 236 episodios y las 10 temporadas bajo la creación de David Crane y Marta Kauffman. Así, un espectador descubrió un detalle imperceptible que advirtió 30 años después del estreno de la serie.

El escritor de cine Randy Meeks detalló en Sensacine la observación que realizó en la intro, bajo la canción de “I’ll be there for you” de The Rembrandts, tras uno de sus últimos visionados de la serie. “Los protagonistas lo grabaron a las cuatro de la mañana, muertos de frío”, advirtió. Pero el autor de la publicación señaló qué es lo que identificó como “la esencia” de la canción inicial de Friends: el icónico sillón de Central Perk.

Un fanático advirtió un detalle imperceptible Archivo

Según explicó, se trató de una pieza única que salió del sótano del estudio de Warner Bros y que el estado que presentó no era demasiado bueno. Pero, si los fanáticos quieren sentarse en el mismo mueble en el que Rachel, Phoebe, Ross, Mónica, Chandler y Joey compartieron tantos entrañables momentos durante 10 años, deberán saber que no sería posible a través de los tours que hay alrededor del mundo por las réplicas de Central Perk.

Qué sucedió con el icónico sillón del Central Perk

“Solo hay uno en toda la Tierra con el beneplácito de Warner y está en Singapur, en Outram, donde se pueden ver objetos originales del show”, apuntó Meek. Y es que, según detalló, una empresa iraní registró el nombre de Central Perk en 32 países y plasmó su icónica cafetería en ellos, en 2005, a tan solo un año del fin de la serie.

Pero, ¿qué sucedió con el sillón que formó parte de la exitosa serie? En 2011, el mueble que escuchó las historias de los protagonistas de Friends fue vendido en una subasta de Beverly Hills, por lo que incluso el que se encuentra en el tour oficial de Warner sería una réplica.

Los protagonistas de Friends despidieron a Matthew Perry Archivo

El 6 de mayo de 2004, los seis actores y actrices de Friends dijeron adiós a una de las series más exitosas de todos los tiempos, pero mantuvieron una cercana amistad que continuó hasta la actualidad. Recientemente, los protagonistas despidieron al intérprete de Chandler Bing, Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre pasado.