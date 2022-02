El dardo de Guillermina Valdés a quienes la acusaron de usar Photoshop: “Tuve una hernia”

Guillermina Valdés sorprendió a todos sus seguidores al mostrarse enojada por ciertos comentarios que la acusaban de utilizar Photoshop en sus fotos. La actriz usó sus historias de Instagram para descargarse, donde les contestó a sus detractores.

Todo comenzó cuando el domingo pasado realizó un posteo en su perfil mostrando una de sus cremas para la cara mientras posaba en ropa interior con una musculosa atada. Lo extraño es que daba la sensación de que no tuviera ombligo, pero solo estaba ocultado por la remera. “En la foto salió tapado. ¿Por qué explico esto así? Porque me dicen que me hago photoscape, que me hice desaparecer el ombligo, bla bla. Y no. No soy mucho de hablar a cámara porque no me divierte dar explicaciones, pero este es un tema importante para las mujeres y que lo tienen que saber”, lanzó la esposa de Marcelo Tinelli.

“En uno de mis embarazos, uno de mis hijos era muy grande y tuve una hernia en el ombligo. Con el tiempo me tuve que operar porque se me salió para fuera y era una bola. Cuando me hacen el nuevo ombligo me queda chiquitito. Me gustaba más el de antes, pero es eso. Me hicieron un ombligo nuevo. ¿Está bien?”, aclaró Guillermina.

Sin quedarse callada, la exjurado de La Academia, continuó: “Un día de declaraciones, también puedo decir que tengo 44 años y desde los 14 entreno entre tres y cuatro veces por semana. ¿Por qué digo esto? Porque a veces te ponen: tiene ese cu… parece de 20… ¿Saben qué? Me rompo el lomo en el gimnasio hace 30 años”.

La foto que recibió comentarios negativos por parte de los haters. Fuente: Instagram

“Busco un modelo de salud, intento comer de manera modelada, entrenar y estar en movimiento sin obsesiones. Buscando estar sana, estar bien. Y bueno, les mando un beso grande. ¡Está bueno aclarar eso, también! ¿No? Buscando siempre un modelo de salud, no parámetros estéticos”, concluyó irónicamente Valdés.

La foto retro de Guillermina Valdes que sorprendió a sus seguidores

Guillermina se retrotrajo a su época de sus inicios como modelo y publicó en sus redes sociales una foto de hace 25 años que asombró a sus seguidores. Con la imagen que data de 1994, la empresaria de 44 años recordó su etapa de trabajo para una reconocida agencia internacional.

“Yo haciendo polaroid para Elite Modeling Agency Network en 1997″, expresó la actriz junto con la imagen que compartió en su cuenta de Instagram. Se trata de una toma en primer plano de la exmodelo cuando todavía lucía el pelo castaño.

La foto retro de Guillermina. Fuente: Instagram

A menos de haber publicado la foto, Guillermina ya había recibido más de 15.000 me gusta así como cientos de comentarios de fanáticos, famosos y familiares, como fue el caso de su hijo Dante Ortega, que reaccionó con emojis de corazones y caritas felices. No obstante, y pese a que descansa en Punta del Este, días atrás, la empresaria no dejó por completo sus obligaciones y aprovechó la oportunidad para promocionar su nueva línea de cosmética sostenida.