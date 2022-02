La preocupación de la mamá de L-Gante por su consumo de marihuana: “Buscamos que nadie se le acerque con otras adicciones”

En una entrevista, Claudia Valenzuela, mama de L-Gante, hizo referencia al consumo de marihuana de su hijo y mostró su preocupación por la exposición que está teniendo el artista.

En un comienzo, reconoció que teme por su hijo en el contexto de su exitosa carrera. “Siempre tenés ese temor y ese miedo cuando una carrera va tan rápido y es tan fugaz. Te puede dar miedo cuando va de un lado a otro, que en esos caminos y traslados le pase algo como les pasó a muchos artistas”, comenzó diciendo en diálogo con Nosotros a la Mañana (eltrece).

En esa misma línea, también se refirió a las críticas que recibe su hijo por sus palabras y acciones: “Se está dando cuenta de que hay un poco de verdad en que le pegan de más. Todos los días hablan de una cosa nueva o de algo chiquito hacen algo gigante o le encuentran la vuelta para pegarle”.

Por otra parte, negó las supuestas exigencias que tenía para presentarse en un show y remarcó que “cuesta derribar su forma de ser y su humildad para que se agrande”. “Las mismas exigencias que salieron ahora fueron las que salieron cuando se suspendió un show en Venado Tuerto. Es mentira que pide una Play porque en la mayoría de los shows ni tiene tiempo para ponerse a jugar”, agregó.

El testimonio de la mamá de L-Gante

Valenzuela también fue consultada por el entorno que rodea a su hijo. Con respecto a eso, dejó claro que sabe que hay gente interesada: “Están los que se mantienen, los de siempre, que tienen códigos y los que quedan. Los otros se van filtrando. Uno tiene esa mentalidad que sabe que el que se arrima te va a pedir algo”.

“Siempre me preocuparon las drogas”

Por último, la entrevista también se refirió al consumo de marihuana de su hijo y recordó cuándo comenzó: “Siempre me preocuparon las drogas. Él fuma marihuana. A mucha gente no le gusta que yo diga tan libremente que fuma. Él empezó a fumar desde muy chico, ya lo contó, a los catorce o quince, el momento del adolescente rebelde que no sabe si estudiar o no”. Junto con eso, mencionó que su problema para controlarlo se generaba cuando trabajaba y su hijo quedaba solo.

“Él trata de controlarse y fuma cuando está nervioso o cuando está grabando, para relajarse. La situación que vive, lo tensa. Lo cuida la misma gente que lo rodeamos. Que no se sobrepase ni nadie se le acerque con otro tipo de adicciones”, concluyó la madre de L-Gante.

Las polémicas de L-Gante en los últimos días

El cantante se vio envuelto en enfrentamientos durante los últimos días. El primer caso ocurrió cuando evitó un robo en la casa de su hermana en General Rodríguez y en base al hecho se rumoreó que estaba detenido por tenencia de arma de guerra, algo que fue negado por su abogado y mánager.

Por otra parte, Tamara Báez, novia del artista, compartió en su historia de Instagram una foto con la mano lastimada después de haber defendido al cantante de una agresión: “Cosas que pasan cuando le quieren tirar un botellazo a Elián y encima defienden a su primo, el más chorro. Atrevidas”.