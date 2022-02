El pifie de Sabrina Rojas: confundió a su novio, el Tucu López, con Gonzalo Heredia

A cinco meses de blanquear su relación, Sabrina Rojas y Tucu López se muestran como una pareja consolidada, llena de amor y complicidad. Tal es así que decidieron encarar un nuevo proyecto televisivo juntos. Emparejados (América TV) lleva un mes en el aire y se convirtió en un éxito de los domingos, donde se muestran con mucha naturalidad y humor. En la última emisión del programa, los conductores protagonizaron una particular situación, en la que la actriz no reconoció a su novio.

Brenda Gandini, Luciano Cáceres, Mey Scápola, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia fueron los invitados al programa, donde hablaron sobre la obra teatral Desnudos, de la que también forma parte Sabrina Rojas. Pero además participaron de un juego donde debían reconocerse a ciegas. Las actrices tenían vendados los ojos y solo podían tocar las manos de sus compañeros para reconocerlos. Luego de varias idas y vueltas, cada una de ellas se paró frente a uno de ellos y, al quitarse las vendas, descubrieron que todas acertaron.

El elenco de Desnudos (Foto Instagram: @rojassasi)

Luego de este juego, la desafiaron a Rojas para que reconozca a su novio entre sus compañeros. La expareja de Luciano Castro no dudó en aceptar el juego. Luego de tocar las manos de los cuatro hombres presentes, finalmente se decidió por uno de ellos y afirmó que era su novio: “Ya está. Lo estoy haciendo en serio, no estoy espiando. Si la pego me caso, mi amor, me caso”.

Sabrina Rojas confundió a El Tucu

Contrario a lo que suponía la actriz, cuando se sacó la venda confirmó que se había equivocado ya que estaba frente a Gonzalo Heredia. Entre risas, Rojas abrazó a su compañero de teatro mientras su novio se encontraba a un costado, en silencio.

Tras la confusión, el conductor hizo su descargo con gran humor: “No solamente no me reconoció, sino que además agarraste mis manos y me dijiste que había dos manos distintas. ¿Qué tengo?”. Y ella le indicó que sus extremidades eran de distinto tamaño, algo que descubrió mientras lograba identificar a su novio y creyó que estaba frente a dos personas distintas. Este juego terminó con las risas de todos los involucrados.

El Tucu no podía creer que su novia no lo reconoció (Captura América TV)

Una vez más, la pareja demostró el gran humor que tienen entre ellos sumándose a los momentos divertidos frente a la pantalla como lo hacen fuera. Tal es el avance de su relación, que en los últimos días comenzó a circular el rumor que indicaba que habían apostado a la convivencia. Sin embargo, fue la actriz quien desmintió categóricamente esta información y aclaró que por momentos su novio se queda a dormir en su casa o ella en la de él.

El descargo de Sabrina Rojas (Foto Instagram: @rojassasi)

“A todos los portales amigos que están contando que Tucu se mudó a mi departamento de Beccar, quiero aclararles que no es así. No tengo un departamento en ninguna parte. Yo vivo en Pilar con mis hijos hace cuatro años y nadie se mudó a la casa de nadie. No hay convivencia, nos quedamos a dormir en la casa de uno u otro cuando podemos. Nos organizamos así para disfrutar y estar juntos”, lanzó la actriz para dar fin a los rumores.