La emotiva reflexión de Gianinna Maradona por el embarazo de Dalma: “Estoy muy orgullosa”

Dalma Maradona espera su segunda hija. La actriz, pareja de Andrés Caldarelli, anunció su embarazo este lunes en su programa Un día perfecto (Radio Metro 95.1). Las reacciones no tardaron en llegar y, entre ellas, llamó la atención el mensaje que compartió su hermana Gianinna.

Dalma dijo que esperan una nena y que ya eligieron el nombre: Azul. La pareja ya tiene a Roma, que en marzo cumplirá tres años. Un rato después de dar a conocer la noticia, la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe subió a su cuenta de Instagram la primera foto de su incipiente pancita. Lo hizo con una historia para sus más de un millón y medio de seguidores, donde aparece acostada, levantándose la remera para que se vea su panza. “Felicidad y más felicidad. Acá te esperamos, bebita”, agregó la actriz, con un enorme corazón y una sonrisa en su rostro.

La historia de Instagram que compartió Dalma. Instragram

Después de informarlo, su hermana Gianinna se sumó a las felicitaciones y le dedicó un hermoso posteo en su propia cuenta en la red social. Ya lo había hecho al aire en la radio, donde mandó un mensaje en modo celosa : “Estoy escuchando, ¿a mí nadie me felicita?”, dijo la tía. Luego, en sus historias de Instagram, felicitó a su hermana Dalma y a Andrés: “Lloro de nuevo, Roma y Azul, los mejores regalos siempre. Felicidades sis y a vos que sos el uno de la familia desde que llegaste, gracias de nuevo . Estoy muy orgullosa de esta hermosa familia, los amo fuerte”.

El mensaje de Gianinna Instagram

Además, le dedico un sentido posteo por Instagram donde celebra la llegada de Azul con una de las frases más representativas de su padre. “Te lo juro por Dalma y Gianinna… Cuando creas que ya no, bueno: ¡SI! El amor se multiplica”, comenzó escribiendo y lo acompaño con una foto junto a su hermana cuando eran chiquitas.

“¡Yo siempre te voy a mirar así… Merecías el mejor marido del mundo y ese dúo que promete! ¡Tu felicidad, la mía! Roma es lo que dice su nombre al revés, te va a pasar el trapo como hermana mayor”, señaló junto al emoji de una sonrisa.

En el mensaje aprovechó para dedicarle unas palabras a su sobrina. “Azu de la tía, te espero con los brazos abiertos y toda mi dulce locura para que bailemos, cantemos, juguemos, pintemos y nos riamos mucho las tres juntas”. Por último, les habló a Dalma, Andrés, Roma y Azul: “¡LOS AMO FAMILIA DE 4, son todo lo que esta bien! ¡Me dan orgullo y felicidad! ¡Gran linaje!”.

Luego de dar la noticia al aire , y ante la sorpresa de sus compañeros, Dalma reveló que solo estaban al tanto de la novedad el círculo familiar más íntimo. También dio detalles de cómo le dijeron a su hija. “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron y la nena había entendido todo: “Sí, un bebe”. Dijo que sospechó que podría estar embarazada porque en su viaje a Nápoles se había sentido mareada y había tenido vómitos. “Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”.