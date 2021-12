El desafortunado comentario de un periodista que incomodó a Wanda Nara: “Ay, justo esa palabra”

La llegada de Wanda Nara al país revolucionó el mundo del espectáculo. Con sus visitas de un lado a otro, la empresaria que estuvo en el ojo de la tormenta por el triángulo amoroso que protagonizó con Mauro Icardi y la China Suárez está siendo solicitada por diferentes medios de comunicación que buscan dar con ella. En ese marco, participó este lunes en la producción de fotos para una revista y su vestuario llamó la atención del periodista Mariano Caprarola. Claro: tenía una bandera china en la parte posterior. Además, su pelo iba en consonancia con el estilo del atuendo. Por eso, el asesor de moda hizo un comentario que la descolocó, según reveló este martes en Los ángeles de la mañana (eltrece).

La panelista Mariana Brey le consultó a Caprarola si Wanda había hablado del escándalo con Suárez. Aunque negó que haya dicho nada, admitió que él hizo una mención involuntaria al tema. “Yo, que soy de meter la pata, en un momento dije: ‘Qué lindo look oriental’”. En respuesta, de acuerdo a su relato, Nara le reprochó: ‘Ay, Marian, justo esa palabra’”.

Luego, el mismo Mariano contó cómo fue el arribo de la empresaria a la producción fotográfica: “Vamos a sacar ese mito de que llegó una diva, y que pidió de todo. No pidió nada, llegó en joggineta. Hermosa. Re tranquila, con un perfil super bajo. Fue super amorosa con la gente del hotel”, señaló. En ese momento, Yanina Latorre salió al cruce del invitado y refutó su versión. “Pidió cuarto de hotel. A las demás no nos dieron. Pampita llegó vestida, Mirtha (Legrand) llegó vestida. No empieces a chuparle las medias”.

Después, Caprarola admitió que, efectivamente, Wanda solicitó una habitación que le fue concedida y que otras figuras no tuvieron el mismo trato. “Natalia Oreiro tuvo la sala de reuniones imperial donde se preparó con sillones, con camarín, con todo. No es que las pusimos en la oficina de contabilidad del hotel”, se defendió el productor.

Por último, el integrante de La jaula de la moda (Ciudad Magazine) reveló quién confeccionó el outfit de la mediática: “El vestido lo hizo (Javier) Saiach, y se le terminó en la habitación porque era un tul bordado íntegramente al cuerpo. Es un vestido muy complicado, pero muy estelar”. Además, contó que Anita Korman, estilista de Zaira Nara, ahora también ayuda en ese menester a su hermana Wanda. Sobre el particular arreglo en su pelo, explicó: “Es un peinado que fue un ícono en los 80 cuando aparecieron las mallas metálicas y las super modelos”.