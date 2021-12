“Código tumbero”: Yanina Latorre reveló cómo fue su tenso encuentro con Rocío Oliva

Yanina Latorre, periodista de Los ángeles de la mañana (eltrece), contó este martes que asistió al festejo de cumpleaños de Ana Rosenfeld donde se encontró con Rocío Oliva, con quien mantuvo un encuentro picante. Aparentemente, la exnovia de Diego Maradona está enojada con la periodista por su cobertura sobre la muerte del astro.

Según explicó Latorre, ella no la quiso saludar en el evento. “Nos divertimos un montón. Ella (Rosenfeld) estaba en la mesa con Rocío Oliva, que obviamente, no me saluda. Pobre piba. No sabés lo que fue el encuentro. Pesada. Todo lo que se cuenta acá de ella y de Maradona es información. Lo que haga de su vida me importa tres pitos, no uno”, aseguró con su acidez.

Luego, describió cómo fue la situación y en qué lugar se vieron las caras frente a frente. “Ella te mira pendenciera, como que si te acercás un rato más, te faja. Yo salgo del baño, me la encuentro enfrente, y le digo ‘qué hacés’ y seguí de largo. Me fulminó y me miró de arriba como diciendo: salí porque te la doy. Código tumbero. En la radio me hizo lo mismo. Besitos”.

A su vez, explicó cuál fue el outfit que eligió Oliva para la ocasión. “Fue vestida con un vestido Chanel. Que se olvide de comprarse otro”, la chicaneó.

Yanina Latorre reveló su tenso encuentro con Rocío Oliva: "Pendenciera"

Las viejas rencillas entre Latorre y Oliva

En febrero de este año, Latorre criticó a Rocío por su actitud en una nota que le hizo un cronista de LAM. “Es muy Nicole (Neumann), camina y no se da vuelta. ¡Te digo que le damos cámara a cada una!”, había dicho en aquél momento. Y dijo: “Camina, chau, hasta mañana y no escuchaba a la notera. Date la vuelta y hablá con la chica que está laburando, la mandan a buscar la nota. Encima Rocío Oliva, diez de la noche, América”.

Además, en junio, las dos se cruzaron al aire en el pase de programas entre Polino auténtico y Super Mitre deportivo. En aquella ocasión, el conductor Gabriel Anello intentó “amigarlas” al aire. “Ella está enojada por las cosas que yo digo y por la información que yo doy”, le dijo Yanina, a lo que Rocío respondió: “¿Yo te dije que estaba enojada con vos?”. Luego, Latorre replicó: “Y, con la carita…”. Por su lado, Oliva lanzó: “No, esta es la carita que tengo desde que nací”.

Después, la esposa de Diego Latorre dijo: “Ella igual me odia, pero no importa”. Y Rocío concluyó: “No, no es un sentimiento que conozco, no te preocupes, que no te odio, ni te quiero. Nada”.