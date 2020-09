La hija de Araceli González recurrió a su cuenta de Instagram para compartir sus sentimientos respecto a su polémica con Griffo: "Me vi sumergida en un juego que no quería jugar"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2020 • 13:11

Luego del cruce entre Florencia Torrente y Tyago Griffo, la cantante hizo un descargo en sus redes sociales. Hace unos días, Griffo le dijo "muñequita de cristal" a modo de "piropo", algo que a la hija de Araceli González no le gustó para nada y decidió no dejar pasar. "Hace unos días me vi sumergida en un juego que no quería jugar y nadie me había preguntado si quería hacerlo. Sintiendo incomodidad", describió la cantante en su Instagram.

Todo comenzó hace unos días, cuando en el programa Cantando 2020 le preguntaron a Tyago, el hijo de Gladys, La Bomba Tucumana, si invitaría a salir a Florencia. El joven dijo que le gustaría, pero que sentía que ella era de "otro liga". "Ella es un chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barro", afirmó.

Tyago Griffo junto a su madre, Gladys La Bomba Tucumana Crédito: Instagram

El comentario molestó a Florencia y lo hizo saber apenas tuvo oportunidad: "Con todo el amor del mundo, estamos en el 2020, 'muñequita de cristal' no va. No somos intocables, somos todos seres humanos. Soy una chica común", expresó en el ciclo.

No conforme con cómo se dieron las cosas, la artista también quiso hacer un descargo a través de sus redes, donde subió una imagen de una pintura de una mujer al estilo "muñeca de cristal" con un sobreimpreso que dice: "Que de todo esto salga tu mejor versión". El posteo comienza: "Pensé mucho en qué responder frente a tanta agresividad, peleas, enojos, prejuicios y suposiciones".

Y continúa: "Voy a contar lo que yo sentí. Hace unos días me vi sumergida en un juego que no quería jugar y nadie me había preguntado si quería hacerlo. Para poder salir de él rápidamente, respondí en modo de chiste, pero no siendo fiel a mis sentimientos. Sintiendo incomodidad".

Florencia Torrente explicó por qué decidió expresarse en sus redes sociales

"Yo jamás agredí a Thiago, no agredo a nadie. Y tampoco tengo algo contra él. Sé que sus palabras no fueron con mala intención. Poder decir mi opinión no me hace agresiva y mucho menos racista. La palabra 'deconstruir' no es una mala palabra. Jamás dije que era perfecta, jamás dije que yo no tenía que deconstruirme. Estoy en ese proceso hace años y puede que me lleve la vida entera", se puede leer en la publicación.

Torrente quiso explicar que cada uno es único y tiene sus propios sentimientos: "Pero hay algo que tenemos que entender también, y es a respetar al otro. Lo que para vos es gracioso, puede que para mí no lo sea. No está en mi esencia callar. Son momentos de metamorfosis y me siento bien siendo fiel a mí misma. Es por eso que prefiero aclararlo por este medio". Finalmente, termina: "Siempre acá, intentando ser mi mejor versión".