Cantando 2020: Flor Torrente le bajó el pulgar a Tyago Griffo y aseguró que no se ve como su novia

9 de septiembre de 2020 • 02:13

La última pareja en demostrar su talento en la ronda de cuartero fue la conformada por Flor Torrente y Michel Hersch. "Le mando un beso. Muchas gracias por el halago, pero no... No me veo como nuera de Gladys "La Bomba Tucumana" ni como novia de Tyago Griffo. No es por ella ni por él, pero me llama la atención que el boquea en las entrevistas y a mí nunca me dijo nada"; expresó la actriz, sin medias tintas, cuando le consultaron sobre las declaraciones de su compañero de Cantando 2020.

Luego, brindaron una versión de "Olvídala", de Banda XXI. Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8): A mí me gusta esta pareja. Salen a dar todo y eso se agradece. Se les escaparon algunas notitas, pero mantuvieron el pulso todo el tiempo. Son dúctiles".

Karina, "La Princesita", dueña del voto secreto, estuvo de acuerdo con su colega: "Siento que hubo alegría y energía. Me gustó".

"Hoy es un día en el que todos los participantes mantuvieron un nivel parecido. Creo que fui muy generoso con mis notas esta noche, pero voy a seguir votando lo mismo. Estuvo bien, los dos cantaron bien, todos cumplen, pero ninguno descolla", expresó, a su vez, Oscar Mediavila.

Por último, Moria Casán (8) indicó: "Amé y adoré a esta pareja. Flor es demasiado bella; tiene mucho sex appeal y es un mix de Natalia Oreiro y Gilda, pero más virginal. Me encantó la dinámica, el recorrido escénico. Ella siempre vende show. Me encanta lo que hacen. Hubo algunas desafinaciones, pero fue una performance lograda. Están en eje cada gala".